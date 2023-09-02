МОК заборонив росіянам та білорусам виступ на Азійських іграх-2023

Країн-терористів поставили на місце. Фото: Twitter

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив спортсменам із Росії та Білорусі брати участь в Азійських іграх 2023 року. Ці змагання відбудуться з 23 вересня по 8 жовтня в китайському місті Ханчжоу.

Про це повідомляє Indian Press з посиланням на Олімпійську раду Азії (ОСА).

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В ОСА повідомили журналістам, що рішення ухвалили до МОКу. У комітеті, у свою чергу, пояснили, що участь спортсменів з Росії та Білорусі неможлива з "технічних причин". У чому саме вони полягають – у МОК не пояснили.

"Російських та білоруських спортсменів не буде на Азіатських іграх – це рішення МОК, а не ОСА", — повідомили в Олімпійській раді Азії.

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Менше шансів на олімпійські ліцензії

Раніше спортивне видання Inside the Game писало, що 500 спортсменів із Росії та Білорусі зможуть взяти участь в іграх, але без національної символіки та відображення їх результатів в офіційному медальному заліку країн. Це дозволило б атлетам пройти кваліфікацію для потрапляння на Олімпійські ігри у Парижі у 2024 році.

"Концепція участі спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в Азіатських іграх-2023 була досліджена, як обговорювалося на Олімпійському саміті у грудні 2022 року, але виявилася нездійсненною з технічних причин", — заявили в МОК.

На Азійських іграх буде розіграно олімпійські ліцензії, на які і претендували росіяни та білоруси.

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