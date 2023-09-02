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МОК запретил россиянам и белорусам выступление на Азиатских играх-2023

2 сентября 2023 10:21
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
МОК запретил россиянам и белорусам выступление на Азиатских играх-2023
Странов-террористов поставили на место. Фото: Twitter
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Азиатских играх 2023 года. Эти соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском городе Ханчжоу.

Об этом сообщает Indian Press со ссылкой на Олимпийский совет Азии (ОСА).

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В ОСА сообщили журналистам, что решение было принято в МОК. В комитете, в свою очередь, объяснили, что участие спортсменов из России и Беларуси невозможно по "техническим причинам". В чем именно они состоят — в МОК не объяснили.

"Российских и белорусских спортсменов не будет на Азиатских играх – это решение МОК, а не ОСА", — сообщили в Олимпийском совете Азии.

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Скрин сайта Indian Press

Меньше шансов на олимпийские лицензии

Ранее спортивное издание Inside the Game писало, что 500 спортсменов из России и Белоруссии смогут принять участие в играх, но без национальной символики и отражения их результатов в официальном медальном зачете стран. Это позволило атлетам пройти квалификацию для попадания на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

"Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх-2023 была исследована, как обсуждалось на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказалась невыполнимой по техническим причинам", — заявили в МОК.

На Азиатских играх будут разыграны олимпийские лицензии, на которые и претендовали россияне и белорусы.

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