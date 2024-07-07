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Монтелла пояснив поразку Туреччини на Євро-2024

7 липня 2024 09:54
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Вінченцо Монтелла розповів, чого не вистачило збірній Туреччини для перемоги
Вінченцо Монтелла. Фото: REX
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла пояснив, чого не вистачило збірній Туреччини для перемоги у чвертьфіналі Євро-2024. У матчі проти Нідерландів його збірна поступилась з рахунком 1:2. 

Про це пише портал Новини.LIVE. 

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За словами тренера, збірна Туреччини дуже добре провела весь турнір — гравці намагались виступити на Євро достойно. 

"Ми продемонстрували все, що ми мали. Ми дуже добре провели турнір. Ми вкладалися у 90 хвилин і при цьому виграли стільки ж матчів, як і Нідерланди. Мої колеги та інші професіонали футболу теж нас привітали", — сказав Монтелла на післяматчевій пресконференції.

Збірна Нідерландів
Збірна Нідерландів святкує перемогу. Фото: Reuters

Також він прокоментував гру 19-річного гравця збірної Арди Гюлер. Він заявив, що молодий футболіст зіграв на турнірі дуже добре. 

"Арда Гюлер дуже добре грав на цьому турнірі. Насамперед він не грав настільки стабільно на такому рівні. Для нього це чудовий досвід – йому ще нема і 20 років. З досвідом він стане сильнішим", — поділився він. 

Відомо, що вчора Нідерланди обіграли Туреччину у чвертьфіналі Євро-2024. Першими відкрили рахунок гравці Турецької збірною, проте згодом нідерландці обіграли їх. Рахунок матчу 1:2. 

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футбол Нідерланди Євро-2024 Збірна Туреччини з футболу

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