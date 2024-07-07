Винченцо Монтелла рассказал, чего не хватило сборной Турции для победы

Монтелла объяснил поражение Турции на Евро-2024
Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла объяснил, чего не хватило сборной Турции для победы в четвертьфинале Евро-2024. В матче против Нидерландов его сборная уступила со счетом 1:2.
Об этом пишет портал Новини.LIVE.
Монтелла прокомментировал матч против Нидерландов
По словам тренера, сборная Турции очень хорошо провела весь турнир — игроки пытались выступить на Евро достойно.
"Мы продемонстрировали все, что у нас было. Мы очень хорошо провели турнир. Мы укладывались в 90 минут и при этом выиграли столько же матчей, как и Нидерланды. Мои коллеги и другие профессионалы футбола тоже нас поздравили", — сказал Монтелла на после матчевой пресс-конференции.
Также он прокомментировал игру 19-летнего игрока сборной Арды Гюллера. Он заявил, что молодой футболист сыграл на турнире очень хорошо.
"Арда Гюллер очень хорошо играл на этом турнире. В первую очередь он не играл настолько стабильно на таком уровне. Для него это отличный опыт — ему еще нет и 20 лет. С опытом он станет сильнее", — поделился он.
Известно, что вчера Нидерланды обыграли Турцию в четвертьфинале Евро-2024. Первыми открыли счет игроки Турецкой сборной, однако впоследствии нидерландцы обыграли их. Счет матча 1:2.
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