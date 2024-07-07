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Монтелла объяснил поражение Турции на Евро-2024

7 июля 2024 09:54
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Винченцо Монтелла рассказал, чего не хватило сборной Турции для победы
Винченцо Монтелла. Фото: REX
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла объяснил, чего не хватило сборной Турции для победы в четвертьфинале Евро-2024. В матче против Нидерландов его сборная уступила со счетом 1:2.

Об этом пишет портал Новини.LIVE.

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По словам тренера, сборная Турции очень хорошо провела весь турнир — игроки пытались выступить на Евро достойно.

"Мы продемонстрировали все, что у нас было. Мы очень хорошо провели турнир. Мы укладывались в 90 минут и при этом выиграли столько же матчей, как и Нидерланды. Мои коллеги и другие профессионалы футбола тоже нас поздравили", — сказал Монтелла на после матчевой пресс-конференции.

Сборная Нидерландов
Сборная Нидерландов отмечает победу. Фото: Reuters

Также он прокомментировал игру 19-летнего игрока сборной Арды Гюллера. Он заявил, что молодой футболист сыграл на турнире очень хорошо.

"Арда Гюллер очень хорошо играл на этом турнире. В первую очередь он не играл настолько стабильно на таком уровне. Для него это отличный опыт — ему еще нет и 20 лет. С опытом он станет сильнее", — поделился он.

Известно, что вчера Нидерланды обыграли Турцию в четвертьфинале Евро-2024. Первыми открыли счет игроки Турецкой сборной, однако впоследствии нидерландцы обыграли их. Счет матча 1:2.

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