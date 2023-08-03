Мудрик допоміг "Челсі" зрівняти рахунок у матчі проти "Боруссії" Дортмунд

Михайло Мудрик у матчі з "Боруссією". Фото: twitter.com/CFCDatro

В рамках американського турне лондонський "Челсі" зіграв проти "Боруссії" Дортмунд. За англійців більше, ніж було заплановано, відіграв українець Михайло Мудрик.

Матч завершився з рахунком 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Мудрик проводить своє перше міжсезоння як гравця "Челсі". Українець забив "Брайтону" та намагається довести новому головному тренеру Маурісіо Почеттіно, що заслуговує на місце в стартовому складі.

Мудрик несподівано з’явився на полі

Мудрик не грав з перших хвилин матчу, залишившись на лаві запасних. Планувалося, що українець з'явиться на полі в другій половині гри, але на 22-й хвилині він замінив травмованого Крістофера Нкунку.

На полі українець допомагав контролювати м’яч, грав в підіграванні та в другому таймі завдав дальнього удару по воротах, після якого м’яч розминувся зі стійкою.

На 80-й хвилині матчу Маріус Вольф використав один з небагатьох моментів "Боруссії" та вивів її вперед. На 89-й хвилині гравці "Челсі" змогли зрівняти рахунок. Мудрик подав штрафний, а захисники німецького клубу помилились під час виносу м’яча. В результаті Мейсон Берстоу точно пробив головою.

"Челсі" — "Боруссія" Д — 1:1

Голи: Берстоу, 89 — Вольф, 80

"Челсі": Аррісабалага — Джеймс (Гюсто, 73), Сілва (Гамфріс, 73), Колвілл, Чілвелл (Кукурелья, 73) — Галлагер, Фернандес — Стерлінг (Голл, 81), Чуквуемека (Матсен, 73), Нкунку (Мудрик, 22) — Джексон (Берстоу, 81).

Головний тренер: Маурісіо Почеттіно

"Боруссія" Д: Маєр — Р’єрсон (Вольф, 61), Зюле (Пападопулос, 61), Гуммельс (Бланк, 73), Бенсебаїні (Буено, 73) — Забітцер (Брандт, 46), Езкан (Джан, 73), Ройс (Нмеча, 73) — Маллен (Секу, 46), Мукоко (Алле, 61), Адеємі (Азар, 46).

Головний тренер: Эдин Терзич

Попередження: Джеймс — Езкан.

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