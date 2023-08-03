Мудрик помог "Челси" сравнять счет в матче против "Боруссии" Дортмунд

Михаил Мудрик в матче с "Боруссией". Фото: twitter.com/CFCDatro

В рамках американского турне лондонский "Челси" сыграл против "Боруссии" Дортмунд. За англичан больше, чем было запланировано, отыграл украинец Михаил Мудрик.

Матч завершился со счетом 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Мудрик проводит свое первое межсезонье в качестве игрока "Челси". Украинец забил "Брайтону" и пытается доказать новому главному тренеру Маурисио Почеттино, что заслуживает места в стартовом составе.

Мудрик неожиданно появился на поле

Мудрик не играл с первых минут матча, оставшись на скамейке запасных. Планировалось, что украинец появится на поле во второй половине игры, но на 22-й минуте он заменил травмированного Кристофера Нкунку.

На поле украинец помогал контролировать мяч, играл в подыгрыше и во втором тайме нанес дальний удар по воротам, после которого мяч разминулся со штангой.

На 80-й минуте матча Мариус Вольф использовал одним из немногих моментов "Боруссии" и вывел ее вперед. На 89-й минуте игроки "Челси" смогли сравнять счет. Мудрик подал штрафной, а защитники немецкого клуба ошиблись при выносе мяча. В результате Мэйсон Берстоу точно пробил головой.

"Челси" — "Боруссия" Д — 1:1

Голы: Берстоу, 89 — Вольф, 80

"Челси": Аррисабалага — Джеймс (Гюсто, 73), Силва (Гамфрис, 73), Колвилл, Чилвелл (Кукурелья, 73) — Галлагер, Фернандес — Стерлинг (Голл, 81), Чуквуэмека (Матсен, 73) — Нкунку Джексон (Берстоу, 81).

Главный тренер: Маурисио Почеттино

"Боруссия" Д: Майер — Рьерсон (Вольф, 61), Зюле (Пападопулос, 61), Гуммельс (Бланк, 73), Бенсебаини (Буэно, 73) — Забитцер (Брандт, 46), Эзкан (Джан, 73) , Ройс (Нмеча, 73) — Маллен (Секу, 46), Мукоко (Алле, 61), Адееми (Азар, 46).

Главный тренер: Эдин Терзич

Предупреждение: Джеймс — Эзкан.

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