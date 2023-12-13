Мудрик є кращим дріблером сезону в АПЛ

Михайло Мудрик. Фото: REUTERS/Molly Darlington

В Українській прем’єр-лізі вінгер Михайло Мудрик був найкращим дріблером. Після переходу в "Челсі" в АПЛ ми не бачили такої красивої гри минулого сезону, але за Маурісіо Почеттіно повертається гра, яку оцінили в 70 млн євро.

За інформацією Mozo Football, Мудрик цього сезону є найкращим дріблером в АПЛ.

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Мудрик знову успішно обігрує суперників

За інформацією аналітиків, українець є лідер сезону АПЛ 2023/2024 рр. за середньою кількістю успішних спроб обіграшу суперників за 90 хвилин.

На момент 16 проведених турів показник успішного дриблінгу Мудрика у середньому складає — 2,3 спроби.

Українець випередив технічну зірку "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо — 2,1 проби, найбільш веселого гравця АПЛ Джека Гріліша з "Манчестер Сіті" — 2,0 та Луїса Діаса з "Ліверпуля" — 1,9.

Зазначимо, що цього сезону українець у 15 матчах за "синіх" забив два голи та зробив два асисти.

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