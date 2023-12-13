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Мудрик є кращим дріблером сезону в АПЛ

13 грудня 2023 15:40
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик є кращим дріблером сезону в АПЛ
Михайло Мудрик. Фото: REUTERS/Molly Darlington
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Агабекян Карен
редактор

В Українській прем’єр-лізі вінгер Михайло Мудрик був найкращим дріблером. Після переходу в "Челсі" в АПЛ ми не бачили такої красивої гри минулого сезону, але за Маурісіо Почеттіно повертається гра, яку оцінили в 70 млн євро.

За інформацією Mozo Football, Мудрик цього сезону є найкращим дріблером в АПЛ.

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Мудрик знову успішно обігрує суперників

За інформацією аналітиків, українець є лідер сезону АПЛ 2023/2024 рр. за середньою кількістю успішних спроб обіграшу суперників за 90 хвилин.

На момент 16 проведених турів показник успішного дриблінгу Мудрика у середньому складає — 2,3 спроби.

Українець випередив технічну зірку "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо — 2,1 проби, найбільш веселого гравця АПЛ Джека Гріліша з "Манчестер Сіті" — 2,0 та Луїса Діаса з "Ліверпуля" — 1,9.

Зазначимо, що цього сезону українець у 15 матчах за "синіх" забив два голи та зробив два асисти.

Нагадаємо, Віталій Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз.

Карім Бензема перевершив досягнення Мессі та Роналду.

Джерело стверджує, що у Віктора Циганкова у "Жироні" є клаусула.

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