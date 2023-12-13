Мудрик является лучшим дриблером сезона в АПЛ

Михаил Мудрик. Фото: REUTERS/Molly Darlington

В Украинской премьер-лиге вингер Михаил Мудрик был лучшим дриблером. После перехода в "Челси" в АПЛ мы не видели такой красивой игры в прошлом сезоне, но при Маурисио Почеттино возвращается игра, которую оценили в 70 млн евро.

По информации Mozo Football, Мудрик в этом сезоне является лучшим дриблером в АПЛ.

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По информации аналитиков, украинец является лидером сезона АПЛ 2023/2024 гг. по среднему количеству успешных попыток обыграша соперников за 90 минут.

На момент 16 проведенных туров показатель успешного дриблинга Мудрика в среднем составляет 2,3 попытки.

Украинец опередил техничную звезду "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо — 2,1 попыток, наиболее веселого игрока АПЛ Джека Грилиша из "Манчестер Сити" — 2,0 и Луиса Диаса из "Ливерпуля" — 1,9.

Отметим, что в этом сезоне украинец в 15 матчах за "синих" забил два гола и совершил два ассиста.

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