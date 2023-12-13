На Мудрика обрушилася критика від колишнього гравця Челсі

Мудрик проти "Брайтону". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Цього сезону український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик отримує більше ігрового часу ніж минулого. Проте, футболістові досі не вдається робити речі, за які клуб заплатив "Шахтарю" 70 млн євро.

Тому Мудрик піддався критиці з боку колишнього захисника "Челсі" Джейсона Канді, слова якого передає The Chelsea Chronicle.

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Що сказали про Мудрика

Колишній футболіст, аналізуючи гру Мудрика, зазначив, що мозок українця не встигає за дуже швидкими ногами.

За його словами, це не лише проблема Мудрика, а й багатьох інших швидконогих гравців. При цьому Канді зазначив, що Мудрик ще може змінити ситуацію.

"Усім доводилося грати зі швидкими футболістами, але оскільки вони дуже швидкі, їхній мозок працює не так швидко, як їхні ноги. Таким є Мудрик.

У нього ноги дуже швидко працюють, швидше за його мозок. Він має правильно зрозуміти цю частину гри", — сказав Канді.

Зазначимо, що цього сезону Мудрик провів 15 ігор, в яких забив два м'ячі й зробив дві результативні передачі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість українця у 45 млн євро.

"Челсі" після 15 турів Англійської прем'єр-ліги посідає 12 місце, маючи в активі 19 очок.

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