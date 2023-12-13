Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow На Мудрика обрушилась критика от бывшего игрока Челси arrow

На Мудрика обрушилась критика от бывшего игрока Челси

13 декабря 2023 12:23
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
На Мудрика обрушилась критика от бывшего игрока Челси
Мудрик против "Брайтона". Фото: REUTERS/Dylan Martinez
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В текущем сезоне украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик получает больше игрового времени чем в прошлом. Однако, у футболиста до сих пор не получается делать вещи, за которые клуб заплатил "Шахтеру" 70 млн евро.

Поэтому Мудрик поддался критике со стороны бывшего защитника "Челси" Джейсона Канди, слова которого передает The Chelsea Chronicle.

Читайте также:
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик против "МЮ". Фото: REUTERS/Carl Recine

Что сказали о Мудрике

Бывший футболист, анализируя игру Мудрика отметил, что мозг украинца не успевает за очень быстрыми ногами.

По его словам, это не только проблема Мудрика, но и многих других быстроногих игроков. При этом Канди отметил, что Мудрик еще может изменить ситуацию.

"Всем приходилось играть с быстрыми футболистами, но поскольку они очень быстрые, их мозг работает не так быстро, как их ноги. Таким является Мудрик.

У него ноги очень быстро работают, быстрее его мозга. Он должен правильно понять эту часть игры", — сказал Канди.

Отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел 15 игр, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость украинца в 45 млн евро.

"Челси" после 15 туров Английской премьер-лиги занимает 12-е место, имея в активе 19 очков.

Напомним, Виталий Миколенко рассказал, что ему раньше мешало играть, как сейчас.

Карим Бензема превзошел достижение Месси и Роналду.

Источник утверждает, что у Виктора Цыганкова в "Жироне" есть клаусула.

Интерес к Артему Довбику подтвердили еще два европейских гранда.

Григорий Суркис подтвердил, что "Динамо" получит большую сумму за трансфер Цыганкова из "Жироны".

Гвардиола назвал "Жирону" первой командой Каталонии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме