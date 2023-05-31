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Мудрик не заграв у "Челсі": у "Шахтарі" назвали причину

31 травня 2023 20:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик не заграв у "Челсі": у "Шахтарі" назвали причину
Михайло Мудрик виборює м'яч. Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін оцінив гру Михайла Мудрика за лондонський "Челсі". Українець не зміг закріпитись в основі англійського клубу.

Палкін розповів, чому Мудрик не перейшов до "Арсеналу", повідомляє YouTube-канал "Гончарова".

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Перехід у "Челсі"

Мудрик міг опинитися в іншій англійській команді. Довгий час лондонський "Арсенал" вів переговори щодо гравця з "Шахтарем". У результаті "Челсі" виявився наполегливішим. Гендиректор українського клубу Сергій Палкін пояснив, чому так сталося.

"Сума була одна й та сама. Але всередині цієї суми структура була досить різною. Терміни виплати, умови за бонусами. Ми прийняли рішення, що нам "Челсі" більше підходить.

З "Арсеналом" ми довго вели переговори, все було дуже складно. Я з ними зустрічався і вів переговори набагато більше, ніж із "Челсі". Ми довго йшли. Кілька місяців із ними все це обговорювали. З "Челсі" було все досить просто. Коли ти їм показуєш на пальцях логіку — вони згодні", — розповів Сергій Палкін.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Кар'єра Мудрика в Англії

Представник "Шахтаря" розповів, що переговори з "Челсі" із самого початку вийшли простими та конструктивними. У лондонському клубі одразу ж розповіли, що "гірники" отримають бонус за гру Мудрика.

Однак поки що українському футболісту не вдається проявити себе на "Стемфорд Брідж". Сергій Палкін натякнув, що в англійському клубі існують системні проблеми.

"А кому там вдається заграти сьогодні?" — резонно запитав гендиректор "Шахтаря".

Нагадаємо, "Челсі" вже шукає новий клуб для Михайла Мудрика.

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