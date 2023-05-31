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Мудрик не заиграл в "Челси": в "Шахтере" назвали причину

31 мая 2023 20:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик не заиграл в "Челси": в "Шахтере" назвали причину
Михаил Мудрик борется за мяч. Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением об игре Михаила Мудрика за лондонский "Челси". Украинец не смог закрепиться в основе английского клуба. 

Палкин рассказал, почему Мудрик не перешел в "Арсенал", сообщает YouTube-канал "Гончарова". 

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Переход в "Челси" 

Мудрик мог оказаться в другой английской команде. Долгое время лондонский "Арсенал" вел переговоры по игроку с "Шахтером". В итоге "Челси" оказался более настойчивым. Гендиректор украинского клуба Сергей Палкин объяснил, почему так случилось. 

"Сумма была одна и та же. Но внутри этой суммы структура была достаточно разной. Сроки выплаты, условия по бонусам. Мы приняли решение, что нам "Челси" больше подходит. 

С "Арсеналом" мы долго вели переговоры, все было очень сложно. Я с ними встречался и вел переговоры гораздо больше, чем с "Челси". Мы долго шли. Несколько месяцев с ними все это обсуждали. С "Челси" было все достаточно просто. Когда ты им показываешь по пальцам логику — они согласны", — рассказал Сергей Палкин.

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Карьера Мудрика в Англии 

Представитель "Шахтера" рассказал, что переговоры с "Челси" с самого начала получились простыми и конструктивными. В лондонском клубе сразу же рассказали, что "горняки" получат бонус за игру Мудрика.

Однако пока украинскому футболисту не удается проявить себя на "Стэмфорд Бридж". Сергей Палкин намекнул, что в английском клубе существуют системные проблемы. 

"А кому там удается заиграть сегодня?" — резонно спросил гендиректор "Шахтера". 

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