Мудрик не заиграл в "Челси": в "Шахтере" назвали причину
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением об игре Михаила Мудрика за лондонский "Челси". Украинец не смог закрепиться в основе английского клуба.
Палкин рассказал, почему Мудрик не перешел в "Арсенал", сообщает YouTube-канал "Гончарова".
Донецкий "Шахтер" получил за переход Михаила Мудрика в "Челси" 70 млн евро. Еще 30 млн "горняки" могут заработать в качестве бонусов.
Переход в "Челси"
Мудрик мог оказаться в другой английской команде. Долгое время лондонский "Арсенал" вел переговоры по игроку с "Шахтером". В итоге "Челси" оказался более настойчивым. Гендиректор украинского клуба Сергей Палкин объяснил, почему так случилось.
"Сумма была одна и та же. Но внутри этой суммы структура была достаточно разной. Сроки выплаты, условия по бонусам. Мы приняли решение, что нам "Челси" больше подходит.
С "Арсеналом" мы долго вели переговоры, все было очень сложно. Я с ними встречался и вел переговоры гораздо больше, чем с "Челси". Мы долго шли. Несколько месяцев с ними все это обсуждали. С "Челси" было все достаточно просто. Когда ты им показываешь по пальцам логику — они согласны", — рассказал Сергей Палкин.
Карьера Мудрика в Англии
Представитель "Шахтера" рассказал, что переговоры с "Челси" с самого начала получились простыми и конструктивными. В лондонском клубе сразу же рассказали, что "горняки" получат бонус за игру Мудрика.
Однако пока украинскому футболисту не удается проявить себя на "Стэмфорд Бридж". Сергей Палкин намекнул, что в английском клубе существуют системные проблемы.
"А кому там удается заиграть сегодня?" — резонно спросил гендиректор "Шахтера".
Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика.
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