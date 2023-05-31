Мудрик не заиграл в "Челси": в "Шахтере" назвали причину

Михаил Мудрик борется за мяч. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением об игре Михаила Мудрика за лондонский "Челси". Украинец не смог закрепиться в основе английского клуба.

Палкин рассказал, почему Мудрик не перешел в "Арсенал", сообщает YouTube-канал "Гончарова".

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Переход в "Челси"

Мудрик мог оказаться в другой английской команде. Долгое время лондонский "Арсенал" вел переговоры по игроку с "Шахтером". В итоге "Челси" оказался более настойчивым. Гендиректор украинского клуба Сергей Палкин объяснил, почему так случилось.

"Сумма была одна и та же. Но внутри этой суммы структура была достаточно разной. Сроки выплаты, условия по бонусам. Мы приняли решение, что нам "Челси" больше подходит.

С "Арсеналом" мы долго вели переговоры, все было очень сложно. Я с ними встречался и вел переговоры гораздо больше, чем с "Челси". Мы долго шли. Несколько месяцев с ними все это обсуждали. С "Челси" было все достаточно просто. Когда ты им показываешь по пальцам логику — они согласны", — рассказал Сергей Палкин.

Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Карьера Мудрика в Англии

Представитель "Шахтера" рассказал, что переговоры с "Челси" с самого начала получились простыми и конструктивными. В лондонском клубе сразу же рассказали, что "горняки" получат бонус за игру Мудрика.

Однако пока украинскому футболисту не удается проявить себя на "Стэмфорд Бридж". Сергей Палкин намекнул, что в английском клубе существуют системные проблемы.

"А кому там удается заиграть сегодня?" — резонно спросил гендиректор "Шахтера".

Напомним, "Челси" уже ищет новый клуб для Михаила Мудрика.

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