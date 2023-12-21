Мудрик та Челсі можуть зіграти з Ліверпулем у фіналі Кубка англійської ліги
В Англії відбулися чвертьфінальні поєдинки Кубка Ліги. Матчі вийшли драматичними, Михайло Мудрик та "Челсі" зберігають шанс здобути трофей.
Після поєдинків 1/4 відбулося жеребкування півфіналів турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.
У 1/2 Кубка англійської Ліги зіграють три команди АПЛ та представник Чемпіоншипа. "Міддлсбро" обіграв у чвертьфіналі "Порт Вейл" з рахунком 3:0 і забронював місце в наступній стадії турніру.
"Челсі" у напруженому протистоянні зіграв унічию з "Ньюкаслом" (1:1). Михайло Мудрик забив гол в основний час та допоміг своїй команді перемогти у серії пенальті (4:2).
Віталій Миколенко пропустив поєдинок за "Евертон", а його команда розійшлася миром із "Фулгемом" (1:1). У серії пенальті лондонці виявилися сильнішими — 6:7.
І лише "Ліверпуль" відносно легко розгромив "Вест Гем" із рахунком 5:1. У першому таймі "молотобійці" практично на рівних протистояли команді Юргена Клоппа, але наприкінці зустрічі "червоні" довели справу до перемоги.
Півфінали Кубка англійської Ліги
Одразу після перемоги "Ліверпуля" відбулося жеребкування півфінальних матчів турніру. Команда Юргена Клоппа зіграє із "Фулгемом". Лондонський "Челсі" зустрінеться з "Міддлсбро".
Усі півфінали складатимуться із двох поєдинків. Перші матчі пройдуть на початку січня, зустрічі у відповідь проведуть 22 січня 2024 року.
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