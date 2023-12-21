Мудрик та Челсі можуть зіграти з Ліверпулем у фіналі Кубка англійської ліги

Михайло Мудрик після перемоги "Челсі". Фото: Reuters/Peter Cziborra

В Англії відбулися чвертьфінальні поєдинки Кубка Ліги. Матчі вийшли драматичними, Михайло Мудрик та "Челсі" зберігають шанс здобути трофей.

Після поєдинків 1/4 відбулося жеребкування півфіналів турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У 1/2 Кубка англійської Ліги зіграють три команди АПЛ та представник Чемпіоншипа. "Міддлсбро" обіграв у чвертьфіналі "Порт Вейл" з рахунком 3:0 і забронював місце в наступній стадії турніру.

"Челсі" у напруженому протистоянні зіграв унічию з "Ньюкаслом" (1:1). Михайло Мудрик забив гол в основний час та допоміг своїй команді перемогти у серії пенальті (4:2).

Віталій Миколенко пропустив поєдинок за "Евертон", а його команда розійшлася миром із "Фулгемом" (1:1). У серії пенальті лондонці виявилися сильнішими — 6:7.

І лише "Ліверпуль" відносно легко розгромив "Вест Гем" із рахунком 5:1. У першому таймі "молотобійці" практично на рівних протистояли команді Юргена Клоппа, але наприкінці зустрічі "червоні" довели справу до перемоги.

Михайло Мудрик у "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Півфінали Кубка англійської Ліги

Одразу після перемоги "Ліверпуля" відбулося жеребкування півфінальних матчів турніру. Команда Юргена Клоппа зіграє із "Фулгемом". Лондонський "Челсі" зустрінеться з "Міддлсбро".

Усі півфінали складатимуться із двох поєдинків. Перші матчі пройдуть на початку січня, зустрічі у відповідь проведуть 22 січня 2024 року.

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