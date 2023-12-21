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Мудрик и Челси могут сыграть с Ливерпулем в финале Кубка английской лиги

21 декабря 2023 10:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик и Челси могут сыграть с Ливерпулем в финале Кубка английской лиги
Михаил Мудрик после победы "Челси". Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Англии состоялись четвертьфинальные поединки Кубка Лиги. Матчи получились драматическими, Михаил Мудрик и "Челси" сохраняют шанс завоевать трофей.

После поединков 1/4 состоялась жеребьевка полуфиналов турнира, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В 1/2 Кубка английской Лиги сыграют три команды АПЛ и представитель Чемпионшипа. "Мидлсбро" обыграл в четвертьфинале "Порт Вейл" со счетом 3:0 и забронировал место в следующей стадии турнира. 

"Челси" в напряженном противостоянии сыграл вничью с "Ньюкаслом" (1:1). Михаил Мудрик забил гол в основное время и помог своей команде победить в серии пенальти (4:2). 

Виталий Миколенко пропустил поединок за "Эвертон", а его команда разошлась миром с "Фулхэмом" (1:1). В серии пенальти лондонцы оказались сильнее — 6:7. 

И только "Ливерпуль" относительно легко разгромил "Вест Хэм" со счетом 5:1. В первом тайме "молотобойцы" практически на равных противостояли команде Юргена Клоппа, но в конце встречи "красные" довели дело до победы. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Полуфиналы Кубка английской Лиги 

Сразу после победы "Ливерпуля" состоялась жеребьевка полуфинальных матчей турнира. Команда Юргена Клоппа сыграет с "Фулхэмом". Лондонский "Челси" встретится с "Мидлсбро". 

Все полуфиналы будут состоять из двух поединков. Первые матчи пройдут в начале января, ответные встречи проведут 22 января 2024 года. 

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