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На фіналі ЛЧ організатори намагалися відібрати у вболівальника прапор України

11 червня 2023 14:20
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Агабекян Карен
редактор
На фіналі ЛЧ організатори намагалися відібрати у вболівальника прапор України
Той самий прапор України, який намагалися відібрати. Фото: Бомбардир.
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка пройшов фінал Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Інтером". На трибунах було футбольне свято, але не обійшлося без ексцесів.

В одного з уболівальників турецькі організатори намагалися відібрати прапор України, повідомляє "Бомбардир".

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У фіналі все вирішив єдиний забитий м'яч на 68-й хвилині. Після передачі від Бернарду Сілви ворота прошив м'ячем іспанець Родрі. Для "Ман Сіті" це перша перемога в ЛЧ у їхній історії.

Організаторам не сподобався прапор України

Український уболівальник Володимир Зеленський повідомив, що служби стадіону без жодних пояснень відбирали у нього прапор України. На відео видно, що прапор все ж таки забрали, але потім повернули, коли потрапили на камеру.

Організатор намагається відібрати прапор. Фото: скрін-шот
Намагаються повернути прапор, який відібрали. Фото: скрін-шот

Перед матчем уболівальники "Манчестер Сіті" та "Інтера" створили яскраву атмосферу свята.

Перед грою усі були у чудовому настрої. Фото: twitter.com/ManCit

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