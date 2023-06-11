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На финале ЛЧ организаторы пытались отобрать у болельщика флаг Украины

11 июня 2023 14:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
На финале ЛЧ организаторы пытались отобрать у болельщика флаг Украины
Тот самый флаг Украины, который пытались отобрать. Фото: Бомбардир.
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка прошел финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интера". На трибунах был футбольный праздник, но не обошлось без эксцессов.

У одного из болельщиков турецкие организаторы пытались отобрать флаг Украины, сообщает "Бомбардир".

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В финале все решил единственный забитый мяч на 68-й минуте. После передачи от Бернарду Силвы ворота прошил мячом испанец Родри. Для "Ман Сити" это первая победа в ЛЧ в их истории.

Организаторам не понравился флаг Украины

Украинский болельщик Владимир Зеленский сообщил, что службы стадиона без каких-либо объяснений отбирали у него флаг Украины. На видео видно, что флаг все же забрали, но затем вернули, когда попали на камеру.

Организатор пытается отобрать флаг. Фото: скрин-шот
Пытаются вернуть флаг, который отобрали. Фото: скрин-шот

Перед матчем болельщики "Манчестер Сити" и "Интера" создали яркую атмосферу праздника.

Перед игрой все были в отличном настроении. Фото: twitter.com/ManCit

Напомним, как тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что сделает с медалью победителя Лиги чемпионов.

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