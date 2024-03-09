На матчі України проти Боснії та Герцеговини буде аншлаг

Гравці збірної України з футболу Фото: УАФ

На матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024, де Боснія та Герцеговина зіграє проти України, буде аншлаг. Організаторам удалося продати всі квитки.

Про це повідомила Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини.

Читайте також:

Повідомлення Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини. Фото: скріншот

Команда Реброва збере повний стадіон

За інформацією асоціації, всі квитки на матч, що відбудеться 21 березня у Зениці на стадіоні "Біліно Поле", розпродали.

"НС/ФС БіГ повідомляє, що квитки на матч плей-офф ЄВРО-2024 Боснія та Герцеговина — Україна розпродані.

Інформація про продаж квитків на матч 26 березня проти Ісландії чи Ізраїлю буде оголошено наступного тижня", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що переможець матчу Боснія та Герцеговина — Україна зіграє у фіналі плей-оф із переможцем пари Ізраїль — Ісландія.

Якщо Україна переможе, то зіграє наступний матч у польському Вроцлаві у статусі господарів поля.

Матч України проти Боснії та Герцеговини розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, колишня зірка "Динамо" може опинитися за ґратами — що відомо.

Джошуа після перемоги над Нганну заявив, що хоче битися з переможцем пари Усик — Ф’юрі.

Джошуа эффектно нокаутував Нганну, українець Новицький знову переміг.

Зінченко готується до трансферу з "Арсеналу" — на нього претендують два клуби.

Мудрику доведеться піти з "Челсі" — відома причина.

Захисник збірної України Ілля Забарний може стати гравцем відомого клубу.