На матчі України проти Боснії та Герцеговини буде аншлаг
На матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024, де Боснія та Герцеговина зіграє проти України, буде аншлаг. Організаторам удалося продати всі квитки.
Про це повідомила Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини.
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За інформацією асоціації, всі квитки на матч, що відбудеться 21 березня у Зениці на стадіоні "Біліно Поле", розпродали.
"НС/ФС БіГ повідомляє, що квитки на матч плей-офф ЄВРО-2024 Боснія та Герцеговина — Україна розпродані.
Інформація про продаж квитків на матч 26 березня проти Ісландії чи Ізраїлю буде оголошено наступного тижня", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що переможець матчу Боснія та Герцеговина — Україна зіграє у фіналі плей-оф із переможцем пари Ізраїль — Ісландія.
Якщо Україна переможе, то зіграє наступний матч у польському Вроцлаві у статусі господарів поля.
Матч України проти Боснії та Герцеговини розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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