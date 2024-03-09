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На матчі України проти Боснії та Герцеговини буде аншлаг

9 березня 2024 12:14
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Агабекян Карен
редактор
На матчі України проти Боснії та Герцеговини буде аншлаг
Гравці збірної України з футболу Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024, де Боснія та Герцеговина зіграє проти України, буде аншлаг. Організаторам удалося продати всі квитки.

Про це повідомила Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини.

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Повідомлення Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини. Фото: скріншот

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За інформацією асоціації, всі квитки на матч, що відбудеться 21 березня у Зениці на стадіоні "Біліно Поле", розпродали.

"НС/ФС БіГ повідомляє, що квитки на матч плей-офф ЄВРО-2024 Боснія та Герцеговина — Україна розпродані.

Інформація про продаж квитків на матч 26 березня проти Ісландії чи Ізраїлю буде оголошено наступного тижня", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що переможець матчу Боснія та Герцеговина — Україна зіграє у фіналі плей-оф із переможцем пари Ізраїль — Ісландія.

Якщо Україна переможе, то зіграє наступний матч у польському Вроцлаві у статусі господарів поля.

Матч України проти Боснії та Герцеговини розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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