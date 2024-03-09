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На матче Украины против Боснии и Герцеговины будет аншлаг

9 марта 2024 12:14
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Агабекян Карен
редактор
На матче Украины против Боснии и Герцеговины будет аншлаг
Игроки сборной Украины по футболу. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

На матче плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024, где Босния и Герцеговина сыграет против Украины, будет аншлаг. Организаторам удалось продать все биллеты.

Об этом сообщила Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины.

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Сообщение Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины. Фото: скриншот

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По информации ассоциации, все билеты на матч, который состоится 21 марта в Зенице на стадионе "Билино Поле", распродали.

"НС/ФС БиГ сообщает, что билеты на матч плей-офф ЕВРО-2024 Босния и Герцеговина — Украина распроданы.

Информация о продаже билетов на матч 26 марта против Исландии или Израиля будет объявлена ​​на следующей неделе", — говорится в сообщении.

Отметим, что победитель матча Босния и Герцеговина — Украина сыграет в финале плей-офф с победителем пары Израиль — Исландия.

Если Украина победит, что сыграет следующий матч в польском Вроцлаве в статусе хозяев поля.

Матч Украины против Боснии и Герцеговины начнется в 21:45 по киевскому времени.

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