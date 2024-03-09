На матче Украины против Боснии и Герцеговины будет аншлаг
На матче плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024, где Босния и Герцеговина сыграет против Украины, будет аншлаг. Организаторам удалось продать все биллеты.
Об этом сообщила Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины.
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По информации ассоциации, все билеты на матч, который состоится 21 марта в Зенице на стадионе "Билино Поле", распродали.
"НС/ФС БиГ сообщает, что билеты на матч плей-офф ЕВРО-2024 Босния и Герцеговина — Украина распроданы.
Информация о продаже билетов на матч 26 марта против Исландии или Израиля будет объявлена на следующей неделе", — говорится в сообщении.
Отметим, что победитель матча Босния и Герцеговина — Украина сыграет в финале плей-офф с победителем пары Израиль — Исландия.
Если Украина победит, что сыграет следующий матч в польском Вроцлаве в статусе хозяев поля.
Матч Украины против Боснии и Герцеговины начнется в 21:45 по киевскому времени.
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