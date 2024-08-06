Розклад Олімпіади-2024 на сьогодні, 6 серпня

На Олімпіаді-2024 сьогодні розіграють понад десяток комплектів нагород — розклад змагань
В одинадцятий день Олімпійських ігор-2024 у Парижі у вівторок, 6 серпня, розіграють 19 комплектів медалей. Спортсмени з України боротимуться за потрапляння у фінали одразу чотирьох змагань.
Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.
Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 6 серпня
На Олімпійських іграх-2024 в Парижі 6 серпня спортсмени зійдуться в таких змаганнях:
- 11:00 — Кінний спорт: Особистий конкур
- 15:43 — Вітрильний спорт: Швертбот (жінки)
- 16:00 — Стрибки у воду: Вишка 10 м (жінки)
- 16:43 — Вітрильний спорт: Швертбот (чоловіки)
- 18:30 — Скейтбординг: Парк (жінки)
- 19:15 — Боротьба: Греко-римська боротьба, 60 кг (чоловіки)
- 19:15 — Боротьба: Греко-римська боротьба, 130 кг (чоловіки).
- 19:15 — Боротьба: Вільна боротьба, 68 кг (жінки)
- 20:55 — Легка атлетика: Метання молота (жінки)
- 20:55 — Велоспорт. Трек: Командний спринт (чоловіки)
- 21:15 — Легка атлетика: Стрибки у довжину (чоловіки)
- 21:50 — Легка атлетика: 1500 м (чоловіки)
- 22:10 — Легка атлетика: 3000 м з/п (жінки)
- 22:30 — Бокс: Півфінали, до 71 кг (чоловіки)
- 22:40 — Легка атлетика: 200 м (жінки)
- 23:02 — Бокс: Півфінали, до 50 кг (жінки)
- 23:34 — Бокс: Півфінали, до 66 кг (жінки)
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