Розклад Олімпіади-2024 на сьогодні, 6 серпня

Участник Олімпіади-2024 готується до змагань. Фото: Tengrinews.kz

В одинадцятий день Олімпійських ігор-2024 у Парижі у вівторок, 6 серпня, розіграють 19 комплектів медалей. Спортсмени з України боротимуться за потрапляння у фінали одразу чотирьох змагань.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 6 серпня

На Олімпійських іграх-2024 в Парижі 6 серпня спортсмени зійдуться в таких змаганнях:

11:00 — Кінний спорт: Особистий конкур

— Кінний спорт: Особистий конкур 15:43 — Вітрильний спорт: Швертбот (жінки)

— Вітрильний спорт: Швертбот (жінки) 16:00 — Стрибки у воду: Вишка 10 м (жінки)

— Стрибки у воду: Вишка 10 м (жінки) 16:43 — Вітрильний спорт: Швертбот (чоловіки)

— Вітрильний спорт: Швертбот (чоловіки) 18:30 — Скейтбординг: Парк (жінки)

— Скейтбординг: Парк (жінки) 19:15 — Боротьба: Греко-римська боротьба, 60 кг (чоловіки)

— Боротьба: Греко-римська боротьба, 60 кг (чоловіки) 19:15 — Боротьба: Греко-римська боротьба, 130 кг (чоловіки).

— Боротьба: Греко-римська боротьба, 130 кг (чоловіки). 19:15 — Боротьба: Вільна боротьба, 68 кг (жінки)

— Боротьба: Вільна боротьба, 68 кг (жінки) 20:55 — Легка атлетика: Метання молота (жінки)

— Легка атлетика: Метання молота (жінки) 20:55 — Велоспорт. Трек: Командний спринт (чоловіки)

— Велоспорт. Трек: Командний спринт (чоловіки) 21:15 — Легка атлетика: Стрибки у довжину (чоловіки)

— Легка атлетика: Стрибки у довжину (чоловіки) 21:50 — Легка атлетика: 1500 м (чоловіки)

— Легка атлетика: 1500 м (чоловіки) 22:10 — Легка атлетика: 3000 м з/п (жінки)

— Легка атлетика: 3000 м з/п (жінки) 22:30 — Бокс: Півфінали, до 71 кг (чоловіки)

— Бокс: Півфінали, до 71 кг (чоловіки) 22:40 — Легка атлетика: 200 м (жінки)

— Легка атлетика: 200 м (жінки) 23:02 — Бокс: Півфінали, до 50 кг (жінки)

— Бокс: Півфінали, до 50 кг (жінки) 23:34 — Бокс: Півфінали, до 66 кг (жінки)

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