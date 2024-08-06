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На Олимпиаде-2024 сегодня разыграют более десяти комплектов наград — расписание соревнований

6 августа 2024 10:15
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Расписание Олимпиады-2024 на сегодня, 6 августа
Участник Олимпиады-2024 готовится к соревнованиям. Фото: Tengrinews.kz
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В одиннадцатый день Олимпийских игр-2024 в Париже во вторник, 6 августа, разыграют 19 комплектов медалей. Спортсмены из Украины будут бороться за попадание в финалы сразу четырех соревнований.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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На Олимпийских играх-2024 в Париже 6 августа спортсмены сойдутся в следующих соревнованиях:

  • 11:00 — Конный спорт: Личный конкур
  • 15:43 — Парусный спорт: Швертбот (женщины)
  • 16:00 — Прыжки в воду: Вышка 10 м (женщины)
  • 16:43 — Парусный спорт: Швертбот (мужчины)
  • 18:30 — Скейтбординг: Парк (женщины)
  • 19:15 — Борьба: Греко-римская борьба, 60 кг (мужчины)
  • 19:15 — Борьба: Греко-римская борьба, 130 кг (мужчины).
  • 19:15 — Борьба: Свободная борьба, 68 кг (женщины)
  • 20:55 — Легкая атлетика: Метание молота (женщины)
  • 20:55 — Велоспорт. Трек: Командный спринт (мужчины)
  • 21:15 – Легкая атлетика: Прыжки в длину (мужчины)
  • 21:50 — Легкая атлетика: 1500 м (мужчины)
  • 22:10 — Легкая атлетика: 3000 м з/п (женщины)
  • 22:30 — Бокс: Полуфиналы, до 71 кг (мужчины)
  • 22:40 — Легкая атлетика: 200 м (женщины)
  • 23:02 — Бокс: Полуфиналы, до 50 кг (женщины)
  • 23:34  – Бокс: Полуфиналы, до 66 кг (женщины)

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