Українська бігунка Людмила Даниліна розкритикувала допуск росіян до Паралімпіади

Людмила Даниліна зі своєю срібною медаллю. Фото: Reuters

Українська бігунка Людмила Даниліна виграла срібну медаль в бігу на 1500 метрів на Паралімпійських іграх в Парижі. При цьому вона залишилась незадоволеною подіями довкола турніру.

В коментарі "Суспільне Спорт" Даниліна дуже різко висловилась про допуск росіян та білорусів до Паралімпійських ігор.

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Даниліна звернулася до очільника Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонса через рішення допустити російських і білоруських спортсменів до Паралімпіади.

Вона висловила своє обурення щодо цього рішення та поставила під сумнів чесність Парсонса. Даниліна зазначила, що через це українські спортсмени змушені жити і харчуватися поруч із росіянами під час змагань, не маючи можливості висловити їм своє незадоволення через можливі санкції.

"Ми мусимо у Франції з ними їсти в одній їдальні, жити в одному паралімпійському селищі й не маємо права плюнути у морду, бо за це мене покарають. Покарають за те, що гинуть мої люди. Не можу плюнути їм у морду і мушу з цим ходити два тижні", — сказала Даниліна.

Бігунка також додала, що вважає Парсонса негідним займати свою посаду, оскільки, на її думку, його дії позбавили українських спортсменів мрії. Вона наголосила, що спорт не має бути доступним для росіян, які підтримують свого президента, і закликала міжнародну спільноту звернути увагу на наслідки війни для України.

"Хочу звернутися до цієї людини: ти не гідний. Ти не можеш казати, що спорт для всіх справедливий та має надію. Твої слова не мають жодного значення. Бо ти продав увесь спорт.

Кажу від душі: ця людина не має посідати таку посаду", — заявила українка.

Даниліна також висловила критику на адресу інших держав, які, на її думку, не докладають достатньо зусиль для допомоги Україні, згадуючи зокрема не затримання Володимира Путіна в Монголії.

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