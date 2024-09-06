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На Паралимпиаде украинка Данилина своим мощным заявлением начала скандал — досталось всем

6 сентября 2024 17:18
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Украинская бегунья Людмила Данилина раскритиковала допуск россиян к Паралимпиаде
Людмила Данилина со своей серебряной медалью. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Украинская бегунья Людмила Данилина выиграла серебряную медаль в беге на 1500 метров на Паралимпийских играх в Париже. При этом она осталась недовольна событиями вокруг турнира.

В комментарии "Суспільне Спорт" Данилина очень резко высказалась о допуске россиян и белорусов к Паралимпийским играм.

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Людмила Данилина на пьедестале. Фото: Reuters

Скандал с участием украинского призера Паралимпиады

Данилина обратилась к главе Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу из-за решения допустить российских и белорусских спортсменов на Паралимпиаду.

Она выразила свое возмущение этим решением и поставила под сомнение честность Парсонса. Данилина отметила, что поэтому украинские спортсмены вынуждены жить и питаться рядом с россиянами во время соревнований, не имея возможности выразить им свое недовольство из-за возможных санкций.

"Мы должны во Франции с ними есть в одной столовой, жить в одном паралимпийском поселке и не имеем права плюнуть в морду, потому что за это меня накажут. Накажут за то, что гибнут мои люди. Не могу плюнуть им в морду и должна с этим ходить две недели", — сказала Данилина.

Бегунка также добавила, что считает Парсонса недостойным занимать свой пост, поскольку, по ее мнению, его действия лишили украинских спортсменов мечты. Она подчеркнула, что спорт не должен быть доступен для поддерживающих своего президента россиян и призвала международное сообщество обратить внимание на последствия войны для Украины.

"Хочу обратиться к этому человеку: ты недостоин. Ты не можешь говорить, что спорт для всех справедлив и имеет надежду. Твои слова не имеют никакого значения. Ты продал весь спорт.

Говорю от души: этот человек не должен занимать такой пост", — заявила украинка.

Данилина также выразила критику в адрес других государств, которые, по ее мнению, не прилагают достаточно усилий для помощи Украине, упоминая, в частности, не задержание Владимира Путина в Монголии.

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Паралимпийские игры Паралимпиада Паралимпийские игры 2024 Людмила Данилина

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