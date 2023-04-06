На сайті "Барселони" анонсували повернення Мессі

Аргентинський футболіст проведе наступний сезон на "Камп Ноу"

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі близький до повернення у каталонську"Барселону". Це станеться влітку 2023 року.

"Синьо-гранатові" вже натякнули на переїзд свого вихованця на "Камп Ноу", повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

У "Барселоні" почали готуватись до повернення Ліонеля Мессі. Контракт 35-річного аргентинця із французьким "ПСЖ" закінчується у червні. Деякий час форвард вів переговори про продовження угоди ще на два роки, але їх було зупинено.

Повернення Мессі до "Барселони"

Починаючи з минулого грудня, представники Мессі на чолі з його батьком регулярно бувають у Каталонії. Сам футболіст теж не приховує своїх поїздок до Барселони. Його дружина часто публікує знімки із дружинами інших гравців "синьо-гранатових".

Мессі має пропозиції й від інших клубів. Їм цікавляться в американській лізі MLS. Нещодавно стало відомо про бажання підписати аргентинця клубом із Саудівської Аравії.

Проте, схоже, що сам Мессі прийняв рішення на деякий час повернутися до "Барселони", вихованцем якої він і є. На офіційному сайті клубу вже доступне попереднє замовлення товарів з Ліонелем.

У сезоні 2022/2023 Ліонель Мессі зіграв за "ПСЖ" 33 поєдинки у всіх турнірах. Аргентинець забив 18 голів та зробив 17 результативних передач.

Нагадаємо, лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ. На команду Мікеля Артети чекають дев'ять важливих матчів, у яких не можна втрачати очки.

Стала відома заробітна плата українця Віктора Циганкова в іспанському футбольному клубі "Жирона".

Сергій Ребров може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. У його послугах зацікавлений один із претендентів на Скудетто.

Мадридський "Реал" розгромив у півфіналі у відповідь Кубка Іспанії "Барселону". Карло Анчелотті назвав причини успіху своєї команди, а Хаві Ернандес вказав на винних у поразці каталонців.