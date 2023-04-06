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На сайті "Барселони" анонсували повернення Мессі

6 квітня 2023 14:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
На сайті Барселони анонсували повернення Мессі
Аргентинський футболіст проведе наступний сезон на "Камп Ноу"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі близький до повернення у каталонську"Барселону". Це станеться влітку 2023 року.

"Синьо-гранатові" вже натякнули на переїзд свого вихованця на "Камп Ноу", повідомляють Новини.LIVE.

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У "Барселоні" почали готуватись до повернення Ліонеля Мессі. Контракт 35-річного аргентинця із французьким "ПСЖ" закінчується у червні. Деякий час форвард вів переговори про продовження угоди ще на два роки, але їх було зупинено.

Ліонель Мессі

Повернення Мессі до "Барселони"

Починаючи з минулого грудня, представники Мессі на чолі з його батьком регулярно бувають у Каталонії. Сам футболіст теж не приховує своїх поїздок до Барселони. Його дружина часто публікує знімки із дружинами інших гравців "синьо-гранатових".

Мессі має пропозиції й від інших клубів. Їм цікавляться в американській лізі MLS. Нещодавно стало відомо про бажання підписати аргентинця клубом із Саудівської Аравії.

Офіційний сайт Барселони

Проте, схоже, що сам Мессі прийняв рішення на деякий час повернутися до "Барселони", вихованцем якої він і є. На офіційному сайті клубу вже доступне попереднє замовлення товарів з Ліонелем.

У сезоні 2022/2023 Ліонель Мессі зіграв за "ПСЖ" 33 поєдинки у всіх турнірах. Аргентинець забив 18 голів та зробив 17 результативних передач.

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