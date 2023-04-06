На сайте "Барселоны" анонсировали возвращение Месси

Аргентинский футболист проведет следующий сезон на "Камп Ноу"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси близок к возвращению в каталонскую "Барселону". Это произойдет летом 2023 года.

"Сине-гранатовые" уже намекнули на переезд своего воспитанника на "Камп Ноу", сообщают Новини.LIVE.

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В "Барселоне" начали готовиться к возвращению Лионеля Месси. Контракт 35-летнего аргентинца с французским "ПСЖ" заканчивается в июне. Некоторое время форвард вел переговоры о продлении соглашения еще на два года, но они были остановлены.

Возвращение Месси в "Барселону"

Начиная с прошлого декабря представители Месси во главе с его отцом регулярно бывают в Каталонии. Сам футболист тоже не скрывает свои поездки в Барселону. Его супруга часто публикует снимки с женами других игроков "сине-гранатовых".

У Месси есть предложения и от других клубов. Им интересуются в американской лиге MLS. Недавно стало известно о желании подписать аргентинца клубом из Саудовской Аравии.

Однако похоже, что сам Месси принял решение на некоторое время вернуться в "Барселону", воспитанником которой он и является. На официальном сайте клуба уже доступен предзаказ товаров с Лионелем.

В сезоне 2022/2023 Лионель Месси сыграл за "ПСЖ" 33 поединка во всех турнирах. Аргентинец забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

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