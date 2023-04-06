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На сайте "Барселоны" анонсировали возвращение Месси

6 апреля 2023 14:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
На сайте Барселоны анонсировали возвращение Месси
Аргентинский футболист проведет следующий сезон на "Камп Ноу"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси близок к возвращению в каталонскую "Барселону". Это произойдет летом 2023 года. 

"Сине-гранатовые" уже намекнули на переезд своего воспитанника на "Камп Ноу", сообщают Новини.LIVE

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В "Барселоне" начали готовиться к возвращению Лионеля Месси. Контракт 35-летнего аргентинца с французским "ПСЖ" заканчивается в июне. Некоторое время форвард вел переговоры о продлении соглашения еще на два года, но они были остановлены. 

Лионель Месси

Возвращение Месси в "Барселону"

Начиная с прошлого декабря представители Месси во главе с его отцом регулярно бывают в Каталонии. Сам футболист тоже не скрывает свои поездки в Барселону. Его супруга часто публикует снимки с женами других игроков "сине-гранатовых". 

У Месси есть предложения и от других клубов. Им интересуются в американской лиге MLS. Недавно стало известно о желании подписать аргентинца клубом из Саудовской Аравии. 

Официальный сайт Барселоны

Однако похоже, что сам Месси принял решение на некоторое время вернуться в "Барселону", воспитанником которой он и является. На официальном сайте клуба уже доступен предзаказ товаров с Лионелем. 

В сезоне 2022/2023 Лионель Месси сыграл за "ПСЖ" 33 поединка во всех турнирах. Аргентинец забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

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