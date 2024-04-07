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Начо Фернандес записав відео для українських дітей у Всесвітній день здоров'я

7 квітня 2024 18:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Начо Фернандес записав відео для українських дітей у Всесвітній день здоров'я
Начо Фернандес. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець мадридського "Реалу" Начо Фернандес звернувся до українських дітей "Школи діабету" та привітав їх із Всесвітнім днем здоров’я. Діти побачили відео на спортивному святі "Зі спортом до мрій", який організували "Школа діабету", організація "Спорт для всіх" та Управління у справах фізичної культури та спорту Одеської міської ради. 

Допоміг надіслати привітання Фернандеса український воротар Андрій Лунін, повідомляє Новини.LIVE.

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"Я також діабетик ще з дитинства, з 11 років. Зараз мені 34 роки, і насправді я намагаюсь впоратись, вести гарний спосіб життя, займаюсь футболом, намагаюсь отримувати задоволення від життя. Також хочу привітати членів вашої організації "Школа діабету". Для мене було великою честю і задоволенням розказати мою маленьку історію і буду дуже радий, якщо це допоможе. Особливо наймолодшим", — поділився Начо Фернандес.

Участь у заході взяли діти, які лікуються від діабету, а також дитячий хореографічний колектив DANCING KIDS UA, переможці 3 міського етапу змагань "Пліч-о-пліч" з черлідингу, колектив 73-го ліцею та вихованці Благодійної організації "Сім’я" команда "Family" Вищої школи черлідингу.

Військові також відвідали свято

Почесними гостями свята стали інструктори з фізичної підготовки 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України.

черлидинг
Команда "Family". Фото: Дмитро Богомолов

Усі учасники святкових естафет отримали призи та нагороди, а головний результат заходу — це підтримка дітей та розвиток спорту.

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Одеса
спорт
діти
Реал Мадрид
Андрій Лунін
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