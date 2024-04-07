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Начо Фернандес записал видео для украинских детей во Всемирный день здоровья

7 апреля 2024 18:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Начо Фернандес записал видео для украинских детей во Всемирный день здоровья
Начо Фернандес. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игрок мадридского "Реала" Начо Фернандес обратился к украинским детям "Школы диабета" и поздравил их со Всемирным днем здоровья. Дети увидели видео на спортивном празднике "Со спортом к мечтам", организованном "Школой диабета", организацией "Спорт для всех" и Управлением по делам физической культуры и спорта Одесского городского совета.

Помог прислать приветствие Фернандеса украинский вратарь Андрей Лунин, сообщает Новини.LIVE.

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"Я тоже диабетик еще с детства с 11 лет. Сейчас мне 34 года и на самом деле я пытаюсь справиться вести хороший образ жизни, занимаюсь футболом, стараюсь получать удовольствие от жизни. Также хочу поздравить членов вашей организации "Школа диабета". Для меня было большой честью. и удовольствием рассказать мою маленькую историю и буду очень рад, если это поможет. Особенно молодым", — поделился Начо Фернандес.

Участие в мероприятии приняли дети, лечащиеся от диабета, а также детский хореографический коллектив DANCING KIDS UA, победители 3 городского этапа соревнований "Пліч о пліч" по черлиденгу коллектив 73-го лицея и воспитанники Благотворительной организации "Семья" команда " Family" Высшей школы черлидинга.

Военные также посетили праздник

Почетными гостями праздника стали инструкторы по физической подготовке 11 бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины.

черлидинг
Команда "Family". Фото: Дмитрий Богомолов

Все участники праздничных эстафет получили призы и награды, а главный результат мероприятия — поддержка детей и развитие спорта.

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Реал Мадрид
Андрей Лунин
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