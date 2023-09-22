Нагельсман повернувся до тренерської роботи: яку команду очолив
Юліан Нагельсман провів успішні переговори з Німецьким футбольним союзом. Він став новим головним тренером збірної Німеччини з футболу.
Нагельсманн готуватиме національну команду до матчів чемпіонату Європи-2024, повідомляє офіційний сайт DFB.
Кілька тижнів тому Ханса-Дітера Фліка було звільнено з посади наставника Бундестім. Керівництву Німецької футбольної спілки вдалося провести оперативні переговори з Юліаном Нагельсманном, який після відставки з "Баварії" був без роботи. 36-річний наставник став новим тренером збірної Німеччини.
Головне завдання Нагельсманна
Основною проблемою у переговорах з молодим тренером було те, що його контракт із "Баварією" не був розірваний. Мюнхенці хотіли отримати компенсацію за тренера, але відмовилися від цієї ідеї.
Контракт із Юліаном Нагельсманном розрахований до кінця липня 2024 року. Він має підготувати збірну Німеччини до домашнього Євро-2024 та вдало виступити на континентальній першості. За підсумками турніру контракт із фахівцем можуть продовжити.
Нагельсманн зароблятиме чотири мільйони євро на рік.
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