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Нагельсман повернувся до тренерської роботи: яку команду очолив

22 вересня 2023 13:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Нагельсман повернувся до тренерської роботи: яку команду очолив
Юліан Нагельсманн під час роботи у "Баварії". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Юліан Нагельсман провів успішні переговори з Німецьким футбольним союзом. Він став новим головним тренером збірної Німеччини з футболу.

Нагельсманн готуватиме національну команду до матчів чемпіонату Європи-2024, повідомляє офіційний сайт DFB.

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Кілька тижнів тому Ханса-Дітера Фліка було звільнено з посади наставника Бундестім. Керівництву Німецької футбольної спілки вдалося провести оперативні переговори з Юліаном Нагельсманном, який після відставки з "Баварії" був без роботи. 36-річний наставник став новим тренером збірної Німеччини.

Головне завдання Нагельсманна

Основною проблемою у переговорах з молодим тренером було те, що його контракт із "Баварією" не був розірваний. Мюнхенці хотіли отримати компенсацію за тренера, але відмовилися від цієї ідеї.

Юліан Нагельсманн
Юліан Нагельсман радіє перемозі. Фото: instagram.com/julian.nagelsmann/

Контракт із Юліаном Нагельсманном розрахований до кінця липня 2024 року. Він має підготувати збірну Німеччини до домашнього Євро-2024 та вдало виступити на континентальній першості. За підсумками турніру контракт із фахівцем можуть продовжити.

Нагельсманн зароблятиме чотири мільйони євро на рік.

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