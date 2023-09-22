Нагельсманн вернулся к тренерской работе: какую команду возглавил
Юлиан Нагельсманн провел успешные переговоры с Немецким футбольным союзом. Он стал новым главным тренером сборной Германии по футболу.
Нагельсманн будет готовить национальную команду к матчам чемпионата Европы-2024, сообщает официальный сайт DFB.
Несколько недель назад Ханс-Дитер Флик был уволен с поста наставника Бундестим. Руководству Немецкого футбольного союза удалось провести оперативные переговоры с Юлианом Нагельсманном, который после отставки из "Баварии" был без работы. 36-летний наставник стал новым тренером сборной Германии.
Главная задача Нагельсманна
Основной проблемой в переговорах с молодым тренером было то, что его контракт с "Баварией" не был расторгнут. Мюнхенцы хотели получить компенсацию за тренера, но в итоге отказались от этой идеи.
Контракт с Юлианом Нагельсманном рассчитан до конца июля 2024 года. Он должен подготовить сборную Германии к домашнему Евро-2024 и удачно выступить на континентальном первенстве. По итогам турнира контракт со специалистом могут продолжить.
Нагельсманн будет зарабатывать четыре миллиона евро в год.
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