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Нагельсманн вернулся к тренерской работе: какую команду возглавил

22 сентября 2023 13:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Нагельсманн вернулся к тренерской работе: какую команду возглавил
Юлиан Нагельсманн во время работы в "Баварии". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Юлиан Нагельсманн провел успешные переговоры с Немецким футбольным союзом. Он стал новым главным тренером сборной Германии по футболу. 

Нагельсманн будет готовить национальную команду к матчам чемпионата Европы-2024, сообщает официальный сайт DFB.

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Несколько недель назад Ханс-Дитер Флик был уволен с поста наставника Бундестим. Руководству Немецкого футбольного союза удалось провести оперативные переговоры с Юлианом Нагельсманном, который после отставки из "Баварии" был без работы. 36-летний наставник стал новым тренером сборной Германии. 

Главная задача Нагельсманна 

Основной проблемой в переговорах с молодым тренером было то, что его контракт с "Баварией" не был расторгнут. Мюнхенцы хотели получить компенсацию за тренера, но в итоге отказались от этой идеи. 

Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн радуется победе. Фото: instagram.com/julian.nagelsmann/

Контракт с Юлианом Нагельсманном рассчитан до конца июля 2024 года. Он должен подготовить сборную Германии к домашнему Евро-2024 и удачно выступить на континентальном первенстве. По итогам турнира контракт со специалистом могут продолжить. 

Нагельсманн будет зарабатывать четыре миллиона евро в год. 

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