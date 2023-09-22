Нагельсманн вернулся к тренерской работе: какую команду возглавил

Юлиан Нагельсманн во время работы в "Баварии". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Юлиан Нагельсманн провел успешные переговоры с Немецким футбольным союзом. Он стал новым главным тренером сборной Германии по футболу.

Нагельсманн будет готовить национальную команду к матчам чемпионата Европы-2024, сообщает официальный сайт DFB.

Читайте также:

Несколько недель назад Ханс-Дитер Флик был уволен с поста наставника Бундестим. Руководству Немецкого футбольного союза удалось провести оперативные переговоры с Юлианом Нагельсманном, который после отставки из "Баварии" был без работы. 36-летний наставник стал новым тренером сборной Германии.

Главная задача Нагельсманна

Основной проблемой в переговорах с молодым тренером было то, что его контракт с "Баварией" не был расторгнут. Мюнхенцы хотели получить компенсацию за тренера, но в итоге отказались от этой идеи.

Юлиан Нагельсманн радуется победе. Фото: instagram.com/julian.nagelsmann/

Контракт с Юлианом Нагельсманном рассчитан до конца июля 2024 года. Он должен подготовить сборную Германии к домашнему Евро-2024 и удачно выступить на континентальном первенстве. По итогам турнира контракт со специалистом могут продолжить.

Нагельсманн будет зарабатывать четыре миллиона евро в год.

Напомним, "Динамо" может продать одного из ветеранов: о ком речь.

Ребров вернулся в "Динамо": что известно.

Цыганков заинтересовал известный клуб: когда может состояться трансфер.

У Ахметова хватило ума получить за Мудрика более 22 млн евро, — Йовичевич.

Лунин решил, где продолжит карьеру: пора прощаться с "Реалом".

Сборная Украины получила дисквалификацию: за что наказали.