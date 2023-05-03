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Найгірший тренерський старт в історії "Челсі": Лемпард спробував виправдатись за чергову поразку

3 травня 2023 07:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Найгірший тренерський старт в історії "Челсі": Лемпард спробував виправдатись за чергову поразку
Френк Лемпард не може вивести команду з кризи. Фото: Reuters/Dylan Martinez
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У Френка Лемпарда найгірша статистика серед усіх тренерів "Челсі" в історії з моменту призначення на посаду головного тренера або виконувача обов'язків. Поразка від "Арсеналу" стала шостою для нього з моменту повернення до клубу.

Після матчу Лемпард спробував знайти причини такого провалу, передають Новини.LIVE.

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"Недостатньо гарний перший тайм, це підтверджує результат. Набагато найкращий другий тайм, але недостатньо хороший перший. У першому таймі проти нас було приємно грати у всіх можливих аспектах. У другому ми більше виглядали як команда та створювали гостроту попереду. Це важко, бо хочеться вигравати матчі. Але це наша робота, тому працюватимемо над цим", – сказав Лемпард.

Лэмпард
Артета повністю переграв Лемпарда. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Тренер вважає, що його підопічні грали недостатньо добре, були надто пасивні. Володіючи м'ячем, мало віддавали передач через пресинг суперника і не вигравали підбирання. 

"Впродовж 20 років "Челсі" досяг великого успіху усередині країни та в Лізі чемпіонів, але зараз ми на спаді. З того моменту, як я тут, я розумів, що маємо гарну команду. Неможливо змінити ситуацію за одну ніч. Ми маємо ще одну гру попереду у вік-енд.

"Арсенал" – команда, яка будувалася три роки. Вони працюють над ідеєю та йдуть до мети. Неможливо прийти й за три тижні досягти того самого", – повідомив наставник.

Лемпард не вірить, що гравцям байдуже

За словами Френка, пасивний характер гри "пенсіонерів" можна пояснити багатьма речами. 

"Можуть говорити, що гравцям байдуже, але це не так. Ви можете бути невпевненим у собі, але все ж таки показувати динаміку в грі. Все, що домовилися перед грою, ми не зробили. Нині ми слабо підготовлені. Ми повинні думати про себе та грати на рівні. Ми повинні знайти причини швидко.

Головна відповідь проста. Ми повинні краще виконувати основи гри, і тоді ми досягнемо деякого прогресу. Сьогодні для мене це зрозуміло. Захист недостатньо хороший. Футбол рухається швидко, ми маємо бути агресивними в цьому. Це колектив. Я не вірю, що гравцям байдуже. Я в це не вірю. Наші цілі зрозумілі", – каже коуч. 

Фахівець програв усі 6 матчів із загальним рахунком 2:12, у жодного з попередніх коучів не було такого старту. Востаннє команда мала таку серію з поразок ще 1993 року.

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