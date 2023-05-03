Худший тренерский старт в истории "Челси": Лэмпард попытался оправдаться за очередное поражение

Фрэнк Лэмпард не может вывести команду из кризиса. Фото: Reuters/Dylan Martinez

У Фрэнка Лэмпарда худшая статистика среди всех тренеров "Челси" в истории с момента назначения на должность главного тренера или исполняющего обязанности. Поражение от "Арсенала" стало шестым для него с момента возвращения в клуб.

После матча Лэмпард попытался найти причины такого провала, передают Новини.LIVE.

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"Недостаточно хороший первый тайм, это подтверждает результат. Гораздо лучший второй тайм, но недостаточно хороший первый. В первом тайме против нас было приятно играть во всех возможных аспектах. Во втором мы больше выглядели как команда и создавали остроту впереди. Это тяжело, потому что хочется выигрывать матчи. Но это наша работа, поэтому будем работать над этим", – сказал Лэмпард.

Артета полностью обыграл Лэмпарда. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Тренер считает, что его подопечные играли недостаточно хорошо, были слишком пассивны. Владея мячом, мало отдавали передач из-за прессинга соперника и не выигрывали подбор.

"На протяжении 20 лет "Челси" добился большого успеха внутри страны и в Лиге чемпионов, но сейчас мы на спаде. С того момента, как я здесь, я понимал, что имеем хорошую команду. Невозможно изменить ситуацию за одну ночь. Впереди игра в уик-энд.

"If you play like that then you get what you get" 😬



Lampard rants после Blues' 3-1 defeat к Арсеналу в Эмиратах Stadium 😠 pic.twitter.com/fQPDJt88Pt - Chelsea FC News (@Chelsea_FL) May 2, 2023

"Арсенал" – команда, которая строилась три года. Они работают над идеей и идут к цели. Невозможно прийти и за три недели достичь того же", — сообщил наставник.

Лэмпард не верит, что игрокам безразлично

По словам Фрэнка, пассивный характер игры "пенсионеров" можно объяснить многими вещами.

"Могут говорить, что игрокам безразлично, но это не так. Вы можете быть неуверенным в себе, но все же показывать динамику в игре. Все, что договорились перед игрой, мы не сделали. Сейчас мы слабо подготовлены. Мы должны думать о себе" и играть на уровне. Мы должны найти причины быстро.

Главный ответ прост. Мы должны лучше выполнять основы игры, и тогда мы добьемся некоторого прогресса. Сегодня мне это понятно. Защита недостаточно хорошая. Футбол двигается быстро, мы должны быть агрессивными в этом. Это коллектив. Я не верю, что игрокам безразлично. Я в это не верю. Наши цели понятны", – говорит коуч.

Специалист проиграл все 6 матчей с общим счетом 2:12, ни у одного из предыдущих коучей не было такого старта. В последний раз команда имела такую серию из поражений еще в 1993 году.

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