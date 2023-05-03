Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Худший тренерский старт в истории "Челси": Лэмпард попытался оправдаться за очередное поражение arrow

Худший тренерский старт в истории "Челси": Лэмпард попытался оправдаться за очередное поражение

3 мая 2023 07:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Худший тренерский старт в истории "Челси": Лэмпард попытался оправдаться за очередное поражение
Фрэнк Лэмпард не может вывести команду из кризиса. Фото: Reuters/Dylan Martinez
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

У Фрэнка Лэмпарда худшая статистика среди всех тренеров "Челси" в истории с момента назначения на должность главного тренера или исполняющего обязанности. Поражение от "Арсенала" стало шестым для него с момента возвращения в клуб.

После матча Лэмпард попытался найти причины такого провала, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

"Недостаточно хороший первый тайм, это подтверждает результат. Гораздо лучший второй тайм, но недостаточно хороший первый. В первом тайме против нас было приятно играть во всех возможных аспектах. Во втором мы больше выглядели как команда и создавали остроту впереди. Это тяжело, потому что хочется выигрывать матчи. Но это наша работа, поэтому будем работать над этим", – сказал Лэмпард.

Лэмпард
Артета полностью обыграл Лэмпарда. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Тренер считает, что его подопечные играли недостаточно хорошо, были слишком пассивны. Владея мячом, мало отдавали передач из-за прессинга соперника и не выигрывали подбор.

"На протяжении 20 лет "Челси" добился большого успеха внутри страны и в Лиге чемпионов, но сейчас мы на спаде. С того момента, как я здесь, я понимал, что имеем хорошую команду. Невозможно изменить ситуацию за одну ночь. Впереди игра в уик-энд.

"Арсенал" – команда, которая строилась три года. Они работают над идеей и идут к цели. Невозможно прийти и за три недели достичь того же", — сообщил наставник.

Лэмпард не верит, что игрокам безразлично

По словам Фрэнка, пассивный характер игры "пенсионеров" можно объяснить многими вещами.

"Могут говорить, что игрокам безразлично, но это не так. Вы можете быть неуверенным в себе, но все же показывать динамику в игре. Все, что договорились перед игрой, мы не сделали. Сейчас мы слабо подготовлены. Мы должны думать о себе" и играть на уровне. Мы должны найти причины быстро.

Главный ответ прост. Мы должны лучше выполнять основы игры, и тогда мы добьемся некоторого прогресса. Сегодня мне это понятно. Защита недостаточно хорошая. Футбол двигается быстро, мы должны быть агрессивными в этом. Это коллектив. Я не верю, что игрокам безразлично. Я в это не верю. Наши цели понятны", – говорит коуч.

Специалист проиграл все 6 матчей с общим счетом 2:12, ни у одного из предыдущих коучей не было такого старта. В последний раз команда имела такую серию из поражений еще в 1993 году.

Бывший игрок "Челси" Андрей Шевченко побывал в киевской детской больнице "Охматдет". Владелец "Золотого мяча" рассказал миру историю маленькой девочки, дух которой не сломила даже жестокая травма.

Напомним, Дэвид Бекхэм отметил свой 48-й день рождения. Его супруга Виктория опубликовала фотографии по торжествам.

Футболистка из США пожаловалась на слишком большую грудь.

Полузащитником сборной Украины Михаилом Мудриком интересуются сразу несколько клубов.

Жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес поставила точку в слухах о разводе с португальским футболистом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас