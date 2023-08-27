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Найкращі фото поєдинку Усік — Дюбуа: падіння українця та гримаси болю

27 серпня 2023 09:33
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Агабекян Карен
редактор
Найкращі фото поєдинку Усік — Дюбуа: падіння українця та гримаси болю
Усик виграв цей поєдинок. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На футбольному стадіоні польського Вроцлава пройшов поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Цей бій став другим захистом титулів для українця у надважкому дивізіоні.

У Усика були проблеми в п'ятому раунді, коли пропустив удар нижче пупка, але в дев'ятій трихвилинці він зупинив Дюбуа, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що для Усика це 21-а перемога та 14-а дострокова. Дюбуа зазнав своєї другої поразки в кар'єрі. Також у британця 19 виграних боїв, 18 нокаутів.

Найкращі фото з бою Усик — Дюбуа

Усик пропустив удар у груди. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
По обличчю видно, що Усику дуже боляче. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Епізод після того, як Усик відновився в п'ятому раунді. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Емоції Усика та його тренера після перемоги. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Зазначимо, що після поєдинку Дюбуа та його команда назвали удар у п'ятому раунді легальним. Тому промоутер британця Френк Уоррен подасть протест на результат бою, в якому добиватиметься визнання поєдинку таким, що не відбувся.

У команді британця заявили, що їхньою метою після задоволення апеляції стане негайний реванш.

Усик після поєдинку заявив, що удар Дюбуа був нелегальним, після чого у нього болів пах й спазм віддавав у спину. Якщо Даніель хоче реванш, Олександр готовий до бою за вуличними правилами.

Нагадаємо, Дюбуа заявив, що його позбавили перемоги над Усиком.

Усик відзначив перемогу над Дюбуа особливим танцем.

Вусик падав, двічі звалював з ніг Дюбуа та оформив перемогу нокаутом.

Усик яскраво вийшов на бій з Дюбуа: відео.

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