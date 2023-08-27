Лучшие фото поединка Усик — Дюбуа: падение украинца и гримасы боли
На футбольном стадионе польского Вроцлава прошел поединок между чемпионом мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Этот бой стал второй защитой титулов для украинца в супертяжелом дивизионе.
У Усика были проблемы в пятом раунде, когда он пропустил удар ниже пупка, но в девятой трехминутке он остановил Дюбуа, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что для Усика это 21-я победа и 14-я досрочная. Дюбуа потерпел свое второе поражение в карьере. Также у британца 19 выигранных боев, 18 нокаутами.
Лучшие фото с боя Усик — Дюбуа
Отметим, что после поединка Дюбуа и его команда назвали удар в пятом раунде легальным. Поэтому промоутер британца Фрэнк Уоррен подаст протест на результат боя, в котором будет добиваться признания поединка несостоявшимся.
В команде британца заявили, что их целью после удовлетворения апелляции станет незамедлительный реванш.
Усик после поединка заявил, что удар Дюбуа был нелегальным, после чего у него болел пах и спазм отдавал в спину. Если Даниэль хочет реванш, то Александр готов к бою по уличным правилам.
Напомним, Дюбуа заявил, что его лишили победы над Усиком.
Усик отметил победу над Дюбуа особым танцем.
Усик падал, дважды сваливал с ног Дюбуа и оформил победу нокаутом.
Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео.