Лучшие фото поединка Усик — Дюбуа: падение украинца и гримасы боли

Усик выиграл этот поединок. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

На футбольном стадионе польского Вроцлава прошел поединок между чемпионом мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Этот бой стал второй защитой титулов для украинца в супертяжелом дивизионе.

У Усика были проблемы в пятом раунде, когда он пропустил удар ниже пупка, но в девятой трехминутке он остановил Дюбуа, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что для Усика это 21-я победа и 14-я досрочная. Дюбуа потерпел свое второе поражение в карьере. Также у британца 19 выигранных боев, 18 нокаутами.

Лучшие фото с боя Усик — Дюбуа

Усик пропустил удар в грудь. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

По лицу видно, что Усику очень больно. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Эпизод после того, как Усик восстановился в пятом раунде. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Эмоции Усика и его тренера после победы. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Отметим, что после поединка Дюбуа и его команда назвали удар в пятом раунде легальным. Поэтому промоутер британца Фрэнк Уоррен подаст протест на результат боя, в котором будет добиваться признания поединка несостоявшимся.

В команде британца заявили, что их целью после удовлетворения апелляции станет незамедлительный реванш.

Усик после поединка заявил, что удар Дюбуа был нелегальным, после чего у него болел пах и спазм отдавал в спину. Если Даниэль хочет реванш, то Александр готов к бою по уличным правилам.

Напомним, Дюбуа заявил, что его лишили победы над Усиком.

Усик отметил победу над Дюбуа особым танцем.

Усик падал, дважды сваливал с ног Дюбуа и оформил победу нокаутом.

Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео.