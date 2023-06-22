Напад на українця під час фіналу ЛЧ: в УЄФА зробили заяву

Джанні Інфантіно на фіналі Ліги чемпіонів. Фото: REUTERS/Presidential Press Office

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) був змушений відреагувати на скандал, який стався під час фіналу Ліги чемпіонів. "Манчестер Сіті" обіграв "Інтер", а на трибуні виникла неприємна ситуація.

Український уболівальник зазнав обструкції з боку турецьких стюардів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на УАФ.

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На стадіоні у Стамбулі, який приймав фінал Ліги чемпіонів, працівники служби безпеки перевищили свої повноваження. Уболівальник з України хотів вивісити на трибуні національний прапор, але його неодноразово намагалися відібрати. Стюарди грубо поводилися і погрожували українцю.

Реакція УЄФА

Українська Асоціація футболу направила офіційний запит до УЄФА із проханням прокоментувати ситуацію. Результат не забарився. У Союзі запевнили у підтримці українського народу та висловили надію на швидке відновлення світу. Дії турецьких стюардів було розкритиковано.

Ерлінг Холанд після фіналу ЛЧ. Фото: REUTERS/Murad Sezer

"Це була неправомірна, необґрунтована ініціатива одного зі стюардів місцевого стадіону, яку миттєво припинили після того, як про неї стало відомо його вищим керівникам. Зробимо все можливе, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому", — запевнили в УЄФА.

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