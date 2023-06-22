Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Нападение на украинца во время финала ЛЧ: в УЕФА сделали заявление arrow

Нападение на украинца во время финала ЛЧ: в УЕФА сделали заявление

22 июня 2023 11:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Нападение на украинца во время финала ЛЧ: в УЕФА сделали заявление
Джанни Инфантино на финале Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Presidential Press Office
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был вынужден отреагировать на скандал, который произошел во время финала Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" обыграл "Интер", а на трибуне возникла неприятная ситуация.

Украинский болельщик подвергся обструкции со стороны турецких стюардов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на УАФ

Читайте также:

На стадионе в Стамбуле, который принял финал Лиги чемпионов, работники службы безопасности превысили свои полномочия. Болельщик из Украины хотел вывесить на трибуне национальный флаг, но его неоднократно пытались отобрать. Стюарды грубо себя вели и угрожали украинцу. 

Реакция УЕФА 

Украинская Ассоциация футбола направила официальный запрос в УЕФА с просьбой прокомментировать ситуацию. Результат не заставил себя ждать. В Союзе заверили в поддержке украинского народа и выразили надежду на скорое восстановление мира. Действия турецких стюардов были раскритикованы. 

Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд после финала ЛЧ. Фото: REUTERS/Murad Sezer

"Это была неправомерная, необоснованная инициатива одного из стюардов местного стадиона, которая была мгновенно прекращена после того, как о ней стало известно его высшим руководителям. Сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем", — заверили в УЕФА.

Напомним, киевское "Динамо" продаст лидеров: уже известно, кто покинет клуб. 

Хавбек Руслан Малиновский вернется в Италию: "Марсель" готов продать украинца.

Футболисты Забарный и Мудрик не сыграют за Украину на Евро-2023. 

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оказался в компании Букайо Сака и Харри Кейна. 

Форвард Роберт Левандовский рассказал, в чем Гвардиола лучше Хави. 

Англичанин Джек Грилиш прокомментировал пьянство после победы в Лиге чемпионов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас