Нападение на украинца во время финала ЛЧ: в УЕФА сделали заявление

Джанни Инфантино на финале Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Presidential Press Office

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был вынужден отреагировать на скандал, который произошел во время финала Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" обыграл "Интер", а на трибуне возникла неприятная ситуация.

Украинский болельщик подвергся обструкции со стороны турецких стюардов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на УАФ.

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На стадионе в Стамбуле, который принял финал Лиги чемпионов, работники службы безопасности превысили свои полномочия. Болельщик из Украины хотел вывесить на трибуне национальный флаг, но его неоднократно пытались отобрать. Стюарды грубо себя вели и угрожали украинцу.

Реакция УЕФА

Украинская Ассоциация футбола направила официальный запрос в УЕФА с просьбой прокомментировать ситуацию. Результат не заставил себя ждать. В Союзе заверили в поддержке украинского народа и выразили надежду на скорое восстановление мира. Действия турецких стюардов были раскритикованы.

Эрлинг Холанд после финала ЛЧ. Фото: REUTERS/Murad Sezer

"Это была неправомерная, необоснованная инициатива одного из стюардов местного стадиона, которая была мгновенно прекращена после того, как о ней стало известно его высшим руководителям. Сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем", — заверили в УЕФА.

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