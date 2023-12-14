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Нападник "Порту" прокоментував перемогу над "Шахтарем"

14 грудня 2023 12:10
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Нападник "Порту" прокоментував перемогу над "Шахтарем"
Нападник "Порту" Франсішку Консейсау. Фото: MIGUEL RIOPA / AFP
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Ввечері 13 грудня "Порту" та донецький "Шахтар" зустрілися у 6-му турі групового етапу Ліги Чемпіонів. Український клуб поступився на виїзді з рахунком 3:5. Нападник португальської команди Франсішку Консейсау прокоментував перемогу "гірниками".

Про те, що "Порту" виграв заслужено він розповів після матчу, пише O Jogo

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Консейсау заявив, що дуже радий, що саме він вийшов на заміну та зумів забити гол, який в результаті допоміг команді здобути перемогу. 

"Але команда й без мене провела відмінну гру проти відмінного суперника, який грав добре, але нам вдалося бути дуже сильними з самого початку, ми забили швидкий гол і, я думаю, ми перемогли заслужено", — поділився він.

Відомо, що перемога у цьому матчі допомогла "Порту" вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Дракони" змогли посісти друге місце в групі, набравши 12 очок в 6 поєдинках. Своєю чергою "Шахтар" потрапив у плей-оф Ліги Європи — в активі "гірників" 9 очок в 6 матчах групового етапу цього розіграшу ЛЧ.

В цьому сезоні Франсішку відзначився трьома голами та двома асистами у 15 матчах за свій клуб. На питання, якої команди він хотів би уникнути на жеребкуванні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, він відповів, що всі мають велику цінність.

"Це дуже складне питання. Усі команди, які досягають цієї стадії Ліги чемпіонів, мають велику цінність. Все зі своїми позитивними і негативними сторонами, як і всі команди, але будь-який суперник буде дуже сильним, і з часом ми будемо над цим працювати", — розповів Консейсау.

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