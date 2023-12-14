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Нападающий "Порту" прокомментировал победу над "Шахтером"

14 декабря 2023 12:10
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Нападающий "Порту" прокомментировал победу над "Шахтером"
Нападающий "Порту" Франсишку Консейсау. Фото: MIGUEL RIOPA/AFP
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Вечером 13 декабря "Порту" и "Шахтер" встретились в 6-м туре группового этапа Лиги Чемпионов. Украинский клуб уступил на выезде со счетом 3:5. Нападающий португальской команды Франсишку Консейсау прокомментировал победу "горняками".

О том, что "Порту" выиграл заслуженно, он рассказал после матча, пишет O Jogo.

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Консейсау заявил, что очень рад, что именно он вышел на замену и сумел забить гол, который в итоге помог команде одержать победу.

"Но команда и без меня провела отличную игру против отличного соперника, который играл хорошо, но нам удалось быть очень сильными с самого начала, мы забили быстрый гол и, я думаю, мы победили заслуженно", — поделился он.

Известно, что победа в этом матче помогла "Порту" выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Драконы" смогли занять второе место в группе, набрав 12 очков в 6 поединках. В свою очередь "Шахтер" попал в плей-офф Лиги Европы — в активе "горняков" 9 очков в 6 матчах группового этапа этого розыгрыша ЛЧ.

В этом сезоне Франсишку отметился тремя голами и двумя ассистами в 15 матчах за свой клуб. На вопрос, какой команды он хотел бы избежать на жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, он ответил, что все имеют большую ценность.

"Это очень сложный вопрос. Все команды, достигающие этой стадии Лиги чемпионов, имеют большую ценность. Все со своими положительными и отрицательными сторонами, как и все команды, но любой соперник будет очень сильным, и со временем мы будем над этим работать", — рассказал Консейсау.

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