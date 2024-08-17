Наполі посилиться Давидом Нересом із Бенфіки: деталі трансферу

Наполі придбає колишнього футболіста Шахтаря майже за 30 млн
Італійський "Наполі" продовжує активно працювати на трансферному ринку. Причина в тому, що неаполітанцям багато футболістів уже відмовили.
У пошуках нових гравців італійці звернулися до "Бенфіки", повідомив портал Sky Sport Italia.
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За інформацією джерела, "Наполі" придбає бразильського вінгера "Бенфіки" Давида Нереса.
"Наполі" заплатить португальцям за футболіста 28 млн євро + бонуси.
Наразі заплановано, що Нерес 19 серпня пройде медичне обстеження та підпише контракт.
Наразі футболіст погодив чотирирічний контракт із зарплатою у розмірі 3 млн євро за сезон.
Минулого сезону Нерес забив п'ять м'ячів і зробив десять асистів у 35 матчах.
Донецький "Шахтар" у 2022-му році купив Нереса за 12 млн євро, але через повномасштабне російське вторгнення футболіст так і не дебютував за клуб в офіційному матчі. Через півроку українці віддали Давида до "Бенфіки", оцінивши його трансфер у 15,3 млн євро.
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