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Наполі придбає колишнього футболіста Шахтаря майже за 30 млн

17 серпня 2024 12:32
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Наполі посилиться Давидом Нересом із Бенфіки: деталі трансферу
Футболісти "Наполі" у матчі з "Моденою". Фото: "Наполі"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Італійський "Наполі" продовжує активно працювати на трансферному ринку. Причина в тому, що неаполітанцям багато футболістів уже відмовили.

У пошуках нових гравців італійці звернулися до "Бенфіки", повідомив портал Sky Sport Italia.

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"Наполі" посилиться гравцем "Бенфіки"

За інформацією джерела, "Наполі" придбає бразильського вінгера "Бенфіки" Давида Нереса.

"Наполі" заплатить португальцям за футболіста 28 млн євро + бонуси.

Наразі заплановано, що Нерес 19 серпня пройде медичне обстеження та підпише контракт.

Наразі футболіст погодив чотирирічний контракт із зарплатою у розмірі 3 млн євро за сезон.

Минулого сезону Нерес забив п'ять м'ячів і зробив десять асистів у 35 матчах.

Донецький "Шахтар" у 2022-му році купив Нереса за 12 млн євро, але через повномасштабне російське вторгнення футболіст так і не дебютував за клуб в офіційному матчі. Через півроку українці віддали Давида до "Бенфіки", оцінивши його трансфер у 15,3 млн євро.

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футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Наполі Бенфіка

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12:53 Після прориву ЗСУ на Курщині Кремль посилив тиск на власних воєнних блогерів — ISW

12:50 Операція ЗСУ в Курській області зірвала перемовини з РФ про припинення ударів по енергетиці, — WP

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