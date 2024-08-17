Наполи усилится Давидом Нересом из Бенфики: детали трансфера

Футболисты "Наполи" в матче с "Моденой". Фото: "Наполи"

Итальянский "Наполи" продолжает активно работать на трансферном рынке. Причина в том, что неаполитанцам многие футболисты уже отказали.

В поисках новых игроков итальянцы обратились к "Бенфике", сообщил портал Sky Sport Italia.

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Давид Нерес. Фото: "Бенфіка"

"Наполи" усилится игроком "Бенфики"

По информации источника, "Наполи" купит бразильского вингера "Бенфики" Давида Нереса.

"Наполи" заплатит португальцам за футболиста 28 млн евро + бонусы.

На текущий момент запланировано, что Нерес 19 августа пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.

На текущий момент футболист согласовал четырехлетний контракт с зарплатой в размере 3 млн евро за сезон.

В прошлом сезоне Нерес забил пять мячей и сделал десять ассистов в 35 матчах.

В 2022-м году донецкий "Шахтер" купил Нереса за 12 млн евро, но из-за полномасштабного российского вторжения футболист так и не дебютировал за клуб в официальном матче. Через полгода украинцы отдали Давида в "Бенфику", оценив его трансфер в 15,30 млн евро.

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