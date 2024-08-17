Наполи усилится Давидом Нересом из Бенфики: детали трансфера

Наполи купит бывшего футболиста Шахтера почти за 30 млн
Итальянский "Наполи" продолжает активно работать на трансферном рынке. Причина в том, что неаполитанцам многие футболисты уже отказали.
В поисках новых игроков итальянцы обратились к "Бенфике", сообщил портал Sky Sport Italia.
"Наполи" усилится игроком "Бенфики"
По информации источника, "Наполи" купит бразильского вингера "Бенфики" Давида Нереса.
"Наполи" заплатит португальцам за футболиста 28 млн евро + бонусы.
На текущий момент запланировано, что Нерес 19 августа пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.
На текущий момент футболист согласовал четырехлетний контракт с зарплатой в размере 3 млн евро за сезон.
В прошлом сезоне Нерес забил пять мячей и сделал десять ассистов в 35 матчах.
В 2022-м году донецкий "Шахтер" купил Нереса за 12 млн евро, но из-за полномасштабного российского вторжения футболист так и не дебютировал за клуб в официальном матче. Через полгода украинцы отдали Давида в "Бенфику", оценив его трансфер в 15,30 млн евро.
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