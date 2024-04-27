Наполі влітку торгуватиметься за Судакова — стала відома сума

Український півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

Український півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив світові гранди. Тому варто чекати за нього битву у літнє трансферне вікно.

За 21-річним гравцем збірної України продовжує стежити італійське "Наполі", повідомив портал Napoli Magazine.

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Неаполітанський клуб хотів купити Судакова у зимове трансферне вікно, пропонуючи за нього 40 млн євро. У донецькому "Шахтарі" від пропозиції відмовилися та виставили цінник у 50 млн євро. Цього разу уже італійці не погодилися стільки платити.

Однак у другій половині сезону Судаков підтвердив свою майстерність і привернув увагу багатих клубів Англійської прем'єр-ліги. У цій ситуації цінник на Георгія піднявся суттєво вище навіть за 60 млн євро. Можливо, його спробують продати за 70 млн євро та бонуси як Михайла Мудрика.

"Наполі" ж не відмовлятиметься від ідеї підписати Судакова. При цьому італійці приготували на трансфер українця лише 50 млн євро. Якби вони не поскупилися в січні, то Георгій уже грав би за них у Серії А. Але зараз має статися щось немислиме для продажу півзахисника за таку суму.

Судаков у поточному сезоні провів за "Шахтар" 30 матчів, у яких забив сім голів і зробив три асисти.

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