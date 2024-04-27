Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Наполі влітку торгуватиметься за Судакова — стала відома сума arrow

Наполі влітку торгуватиметься за Судакова — стала відома сума

27 квітня 2024 09:04
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Наполі влітку торгуватиметься за Судакова — стала відома сума
Український півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив світові гранди. Тому варто чекати за нього битву у літнє трансферне вікно.

За 21-річним гравцем збірної України продовжує стежити італійське "Наполі", повідомив портал Napoli Magazine.

Читайте також:

Судакова чекають у "Наполі"

Неаполітанський клуб хотів купити Судакова у зимове трансферне вікно, пропонуючи за нього 40 млн євро. У донецькому "Шахтарі" від пропозиції відмовилися та виставили цінник у 50 млн євро. Цього разу уже італійці не погодилися стільки платити.

Однак у другій половині сезону Судаков підтвердив свою майстерність і привернув увагу багатих клубів Англійської прем'єр-ліги. У цій ситуації цінник на Георгія піднявся суттєво вище навіть за 60 млн євро. Можливо, його спробують продати за 70 млн євро та бонуси як Михайла Мудрика.

"Наполі" ж не відмовлятиметься від ідеї підписати Судакова. При цьому італійці приготували на трансфер українця лише 50 млн євро. Якби вони не поскупилися в січні, то Георгій уже грав би за них у Серії А. Але зараз має статися щось немислиме для продажу півзахисника за таку суму.

Судаков у поточному сезоні провів за "Шахтар" 30 матчів, у яких забив сім голів і зробив три асисти.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця. 

Шапаренко готовий до трансферу — куди "Динамо" продасть гравця.

Роналду повернеться грати до Європи — який клуб обрав Кріштіану. 

Кварацхелія назвав клуб, до якого влітку перейде з "Наполі". 

Мудриком зацікавилися відомі клуби — "Челсі" може продати гравця.

футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Наполі
Георгій Судаков

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри