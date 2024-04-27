Наполи летом будет торговаться за Судакова — стала известна сумма

Украинский полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

Украинский полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал мировые гранды. Поэтому стоит ждать за него сражение в летнее трансферное окно.

За 21-летним игроком сборной Украины продолжает следить итальянское "Наполи", сообщил портал Napoli Magazine.

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Неаполитанский клуб хотел купить Судакова в зимнее трансферное окно, предлагая за него 40 млн евро. В донецком "Шахтере" от предложения отказались и выставили ценник в 50 млн евро. На этот раз уже итальянцы не согласились столько платить.

Однако во второй половине сезона Судаков подтвердил свое мастерство и привлек внимание богатых клубов Английской премьер-лиги. В этой ситуации ценник на Георгия поднялся существенно выше даже 60 млн евро. Возможно, его попытаются продать за 70 млн евро и бонусы как Михаила Мудрика.

"Наполи" же не будет отказываться от идеи подписать Судакова. При этом итальянцы приготовили на трансфер украинца всего 50 млн евро. Если бы они не поскупились в январе, то Георгий бы уже играл за них в Серии А. Но сейчас должно произойти что-то немыслимое для продажи полузащитника за такую сумму.

Судаков в текущем сезоне провел за "Шахтер" 30 матчей, в которых забил семь голов и сделал три ассиста.

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