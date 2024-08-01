Олімпіада-2024 — яка їжа стала найпопулярнішою в Олімпійському селищі у Парижі

Не багет та не овочі — яка страва стала беззаперечною зіркою Олімпіади-2024
Олімпійське селище у Парижі було збудоване з урахуванням важливих харчових традицій Франції. Проте, як не дивно, хітом серед олімпійців став не круасан або багет. Та й навіть вегетаріанські страви, розроблені шеф-кухарями мішленівських ресторанів, не змогли підкорити серця спортсменів. Справжньою зіркою Олімпіади-2024 став шоколадний мафін.
Як звичайний шоколадний кекс підкорив Олімпійські ігри 2024 року, розповіло видання Time.
Так, виявляється, цей простий десерт популяризував 27-річний норвезький плавець Хенрік Крістіансен, який почав знімати відео з кексом й викладати їх у TikTok. Відеоролики швидко стали вірусними.
Спортсмен вперше опублікував відео з мафіном 25 липня, де він поставив йому оцінку 11/10.
З того часу він опублікував численні відео, у яких хвалить цей смаколик, називаючи його "найкращою річчю в Олімпійському селищі на цю мить" і оголошуючи себе "олімпійським чоловіком-мафіном" (Olympic muffin man).
@henrikchristians1
Olympic Village food review! A little surprise at the end too! Smash like and subscribe for part 2✌🏻 #fyp #olympics #paris2024 #olympictiktok #olympicvillage #foodreview @Olympics @paris2024 @Mr.Nicho♬ original sound - Z7duckx_Music - Z7duckx_Music
На щастя для Крістіансена, у найважчі дні тренувань він має отримувати майже 7000 калорій на день. Тому він легко може собі дозволити ласувати шоколадними мафінами і не про що не шкодувати.
@henrikchristians1
Spent på om denne når ut til et internasjonalt publikum @Tigergutt #fyp #tigergutt #olympics #paris2024 #olympictiktok #olympicvillage #muffins♬ Se på meg - Tigergutt101
Згодом відгуком про випічку поділилася на своїй сторінці монгольська плавчиня Енххуслен Батбаяр, швейцарська велогонщиця Нікіта Дюкарроз, згадав про мафіни в інтерв’ю після перемоги ірландський плавець Деніел Віффен. Це спричинило справжню "шоколадну бурю", люди почали миттєво розбирати усі мафіни.
@huska284
Everyone out here is for the muffin 💪 #paris2024 #olympics #mongolia #fyp #foryou #food #chocolatelover♬ original sound - 𝑁𝑒̀𝑙𝑙𝑎ଓ
@nikita.ducarroz
@Henrik Christiansen the #OlympicVillage chocolate muffins really are 11/10 ! #Olympics #paris2024 #olympicgames♬ What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"] - Billie Eilish
До речі, приготувала цей шедевр французька кейтерингова компанія Coup de Pates. Проте рецепт свого шоколадного мафіна вона тримає у секреті.
Раніше ми розповідали, якими стравами годують олімпійських спортсменів 2024 року в Парижі. Меню для атлетів разом з дієтологами та нутриціологами розробляли шеф-кухарі мішленівських ресторанів.
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