Олімпіада-2024 — яка їжа стала найпопулярнішою в Олімпійському селищі у Парижі

Спортсмени на фудкорті у Парижі. Фото: Zhao Wenyu/China News Service/VCG

Олімпійське селище у Парижі було збудоване з урахуванням важливих харчових традицій Франції. Проте, як не дивно, хітом серед олімпійців став не круасан або багет. Та й навіть вегетаріанські страви, розроблені шеф-кухарями мішленівських ресторанів, не змогли підкорити серця спортсменів. Справжньою зіркою Олімпіади-2024 став шоколадний мафін.

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Так, виявляється, цей простий десерт популяризував 27-річний норвезький плавець Хенрік Крістіансен, який почав знімати відео з кексом й викладати їх у TikTok. Відеоролики швидко стали вірусними.

Спортсмен вперше опублікував відео з мафіном 25 липня, де він поставив йому оцінку 11/10.

З того часу він опублікував численні відео, у яких хвалить цей смаколик, називаючи його "найкращою річчю в Олімпійському селищі на цю мить" і оголошуючи себе "олімпійським чоловіком-мафіном" (Olympic muffin man).

На щастя для Крістіансена, у найважчі дні тренувань він має отримувати майже 7000 калорій на день. Тому він легко може собі дозволити ласувати шоколадними мафінами і не про що не шкодувати.

Згодом відгуком про випічку поділилася на своїй сторінці монгольська плавчиня Енххуслен Батбаяр, швейцарська велогонщиця Нікіта Дюкарроз, згадав про мафіни в інтерв’ю після перемоги ірландський плавець Деніел Віффен. Це спричинило справжню "шоколадну бурю", люди почали миттєво розбирати усі мафіни.

До речі, приготувала цей шедевр французька кейтерингова компанія Coup de Pates. Проте рецепт свого шоколадного мафіна вона тримає у секреті.

Раніше ми розповідали, якими стравами годують олімпійських спортсменів 2024 року в Парижі. Меню для атлетів разом з дієтологами та нутриціологами розробляли шеф-кухарі мішленівських ресторанів.

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