Олимпиада-2024 — какая еда стала самой популярной в Олимпийской деревне в Париже

Спортсмены на фудкорте в Париже. Фото: Zhao Wenyu/China News Service/VCG

Олимпийская деревня в Париже была построена с учетом важных пищевых традиций Франции. Однако, как ни странно, хитом среди олимпийцев стал не круассан или багет. Да и даже вегетарианские блюда, разработанные шеф-поварами мишленовских ресторанов, не смогли покорить сердца спортсменов. Настоящей звездой Олимпиады-2024 стал шоколадный мафин.

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Так, оказывается, этот простой десерт популяризировал 27-летний норвежский пловец Хенрик Кристиансен, который начал снимать видео с кексом и выкладывать их в TikTok. Видеоролики быстро стали вирусными.

Спортсмен впервые опубликовал видео с мафином 25 июля, где он поставил ему отметку 11/10.

С тех пор он опубликовал многочисленные видео, в которых хвалит эту сладость, называя ее "лучшей вещью в Олимпийской деревне на этот момент" и объявляя себя "олимпийским мужчиной-мафином" (Olympic muffin man).

К счастью для Кристиансена, в труднейшие дни тренировок он должен получать почти 7000 калорий в день. Поэтому он легко может себе позволить лакомиться шоколадными мафинами и ни о чем не жалеть.

Впоследствии отзывом о выпечке поделилась на своей странице монгольская пловчиха Энххуслен Батбаяр, швейцарская велогонщица Никита Дюкарроз, вспомнил о мафинах в интервью после победы ирландский пловец Дэниел Виффен. Это повлекло за собой настоящую "шоколадную бурю", люди начали мгновенно разбирать все мафины.

Кстати, приготовила этот шедевр французская кейтеринговая компания Coup de Pates. Однако рецепт своего шоколадного мафина она держит в секрете.

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