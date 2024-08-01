Олимпиада-2024 — какая еда стала самой популярной в Олимпийской деревне в Париже

Не багет и не овощи — какое блюдо стало бесспорной звездой Олимпиады-2024
Олимпийская деревня в Париже была построена с учетом важных пищевых традиций Франции. Однако, как ни странно, хитом среди олимпийцев стал не круассан или багет. Да и даже вегетарианские блюда, разработанные шеф-поварами мишленовских ресторанов, не смогли покорить сердца спортсменов. Настоящей звездой Олимпиады-2024 стал шоколадный мафин.
Как обычный шоколадный кекс покорил Олимпийские игры 2024 года, рассказало издание Time.
Так, оказывается, этот простой десерт популяризировал 27-летний норвежский пловец Хенрик Кристиансен, который начал снимать видео с кексом и выкладывать их в TikTok. Видеоролики быстро стали вирусными.
Спортсмен впервые опубликовал видео с мафином 25 июля, где он поставил ему отметку 11/10.
С тех пор он опубликовал многочисленные видео, в которых хвалит эту сладость, называя ее "лучшей вещью в Олимпийской деревне на этот момент" и объявляя себя "олимпийским мужчиной-мафином" (Olympic muffin man).
@henrikchristians1
Olympic Village food review! Little precision at the end too! Смашь как и подсчитывает для лица 2✌🏻 #fyp #olympics #paris2024 #olympictiktok #olympicvillage #foodreview @Olympics @paris2024 @Mr.Nicho♬ оригинальный звук - Z7duckx_Music - Z7duckx_Music
К счастью для Кристиансена, в труднейшие дни тренировок он должен получать почти 7000 калорий в день. Поэтому он легко может себе позволить лакомиться шоколадными мафинами и ни о чем не жалеть.
@henrikchristians1
Сентябрь pm om når ut til et internasjonalt publikum @Tigergutt #fyp #tigergutt #olympics #paris2024 #olympictiktok #olympicvillage #muffins♬ Se på meg - Tigergutt101
Впоследствии отзывом о выпечке поделилась на своей странице монгольская пловчиха Энххуслен Батбаяр, швейцарская велогонщица Никита Дюкарроз, вспомнил о мафинах в интервью после победы ирландский пловец Дэниел Виффен. Это повлекло за собой настоящую "шоколадную бурю", люди начали мгновенно разбирать все мафины.
@huska284
Everyone out here is for the muffin 💪 #paris2024 #olympics #mongolia #fyp #foryou #food #chocolatelover♬ original sound - 𝑁𝑒̀𝑙𝑙𝑎ଓ
@nikita.ducarroz
@Henrik Christiansen в #OlympicVillage chocolate muffins действительно являются 11/10 ! #Olympics #paris2024 #olympicgames♬ What Was I Made For? [от Motion Picture "Barbie"] - Billie Eilish
Кстати, приготовила этот шедевр французская кейтеринговая компания Coup de Pates. Однако рецепт своего шоколадного мафина она держит в секрете.
Ранее мы рассказывали, какими блюдами кормят олимпийских спортсменов в 2024 году в Париже. Меню для атлетов вместе с диетологами и нутрициологами разрабатывали шеф-повара мишленовских ресторанов.
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