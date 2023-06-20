Нганну впевнений, що UFC розмовами про бій Ф'юрі — Джонс хоче його принизити

Френсіс Нганну. Фото: twitter.com/francis_ngannou

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі, який виступає в лізі PFL, камерунець Френсіс Нганну впевнений, що його колишній роботодавець Дейна Уайт намагається його роздратувати. Однією зі струн, на які тисне UFC африканець вважає чутки про бій між Джоном Джонсом та Тайсоном Ф'юрі .

Нганну зазначив, що після відходу з UFC він отримав все, що хотів, передає MMA News .

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Зазначимо, що UFC розірвали контракт із Нганну через рішення бійця не продовжувати контракт із організацією. До моменту розриву у Френсіса був ще один бій за контрактом.

Нганну сам хоче побитися з Ф'юрі

За словами Нганну, UFC веде проти нього інформаційну війну, оскільки вставляє палиці в колеса.

"Ідея про бій з Ф'юрі нікому не спадала на думку, коли я був у UFC. Тепер я пішов з промоушена, і вони все роблять з для того, щоб вставити мені палиці в колеса. Ні, Нганну продовжує стояти в повний зріст. Я нікуди не збираюся!", — сказав Нганну.

Також Френсіс висловився про різницю між UFC та PFL, з яким він підписав контракт.

"У PFL все зовсім по-іншому, між мною та босами суцільна повага і світ. Адже ви розумієте, що я отримав майже все, за що боровся?", — зазначив Нганну.

Нганну за свою кар'єру виграв 17 поєдинків і зазнав трьох поразок. Зараз камерунець веде серію із шести перемог поспіль. Останній бій Френсіс провів у січні 2022 року, перемігши одноголосним рішенням суддів Сиріла Гана. До цього важкоатлет нокаутував Стіпе Міочича, Жаірзіньо Розенструїка, Джуніора Дос Сантоса, Кейна Веласкеса та Кертіса Блейдса.

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