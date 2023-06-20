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Нганну уверен, что UFC разговорами о бое Фьюри — Джонс хочет его унизить

20 июня 2023 17:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Нганну уверен, что UFC разговорами о бое Фьюри — Джонс хочет его унизить
Фрэнсис Нганну. Фото: twitter.com/francis_ngannou
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Выступающий в лиге PFL бывший чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну уверен, что его бывший работодатель Дэйна Уайт пытается его разозлить. Одной из струн, на которые давит UFC африканец считает слухи о бое между Джоном Джонсом и Тайсоном Фьюри.

Нганну отметил, что после ухода из UFC он получил все, что хотел, передает MMA News.

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Отметим, что UFC разорвали контракт с Нганну из-за решения бойца не продлевать контракт с промоушеном. До момента расставания у Фрэнсиса был еще один бой по контракту.

 

 

Нганну сам хочет подраться с Фьюри

По словам Нганну, UFC ведет против него информационную войну, поскольку вставляет палки в колеса.

"Идея о бое с Фьюри никому не приходила в голову, когда я был в UFC. Теперь я ушел из промоушена, и они все делают с для того, чтобы вставить мне палки в колеса. Нет, Нганну продолжает стоять в полный рост. Я никуда не собираюсь!", — сказал Нганну.

Также Фрэнсис высказался о разнице между UFC и PFL, с которым он подписал контракт.

"В PFL все совсем по-другому, между мной и боссами сплошное уважение и мир. Вы ведь понимаете, что я получил почти все, за что боролся?", — отметил Нганну.

Нганну за свою карьеру выиграл 17 поединков и потерпел три поражения. Сейчас камерунец ведет серию из шести побед подряд. Последний бой Фрэнсис провел в январе 2022 года, победив единогласным решением судей Сирила Гана. До этого тяжеловес нокаутировал Стипе Миочича, Жаирзиньо Розенструика, Джуниора Дос Сантоса, Кейна Веласкеса и Кертиса Блейдса.

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