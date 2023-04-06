Новий рейтинг ФІФА — падіння України, прорив Аргентини

Позиція України у новому рейтингу змінилась

ФІФА оприлюднила перший у 2023 році рейтинг національних збірних. Згідно з новими даними Україна посідає 30 сходинку серед усіх команд планети.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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Показник України

У порівнянні з минулим роком збірна України втратила чотири позиції. Наразі в активі "синьо-жовтих" 1530,04 бали — це 16 показник серед європейських команд. Очевидно, що на місце України у рейтингу вплинула й нещодавня поразка від збірної Англії.

Наші суперники у відбірковому циклі на Євро-2024 розташувались наступним чином: Англія — п'ята, Італія — восьма, Північна Македонія — 65, Мальта — 172.

Прогрес Аргентини

Збірна Аргентини посіла першу позицію у новому рейтингу ФІФА вперше з 2017 року. "Альбіселесте" обійшли Бразилію, яка зазнала поразки у товариському матчі з Марокко і втратила пальму першості. На другій сходинці розташувалась збірна Франції.

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