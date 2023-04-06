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Новий рейтинг ФІФА: що відомо про падіння України та прорив Аргентини

6 квітня 2023 21:40
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Новий рейтинг ФІФА — падіння України, прорив Аргентини
Позиція України у новому рейтингу змінилась
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

ФІФА оприлюднила перший у 2023 році рейтинг національних збірних. Згідно з новими даними Україна посідає 30 сходинку серед усіх команд планети. 

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА. 

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Показник України 

У порівнянні з минулим роком збірна України втратила чотири позиції. Наразі в активі "синьо-жовтих" 1530,04 бали — це 16 показник серед європейських команд. Очевидно, що на місце України у рейтингу вплинула й нещодавня поразка від збірної Англії. 

Збірна України програла Англії

Наші суперники у відбірковому циклі на Євро-2024 розташувались наступним чином: Англія — п'ята, Італія — восьма, Північна Македонія — 65, Мальта — 172. 

Прогрес Аргентини 

Збірна Аргентини посіла першу позицію у новому рейтингу ФІФА вперше з 2017 року. "Альбіселесте" обійшли Бразилію, яка зазнала поразки у товариському матчі з Марокко і втратила пальму першості. На другій сходинці розташувалась збірна Франції. 

Аргентина

Нагадаємо, лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ. На команду Мікеля Артети чекають дев'ять важливих матчів, у яких не можна втрачати очки.

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Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд зупинився за крок від рекорду Харрі Кейна.

Форвард "Арсеналу" Габріель Жезус заявив, що "король жартів" Олександр Зінченко хоче заподіяти йому зло.

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