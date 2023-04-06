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Новый рейтинг ФИФА: что известно о падении Украины и прорыве Аргентины

6 апреля 2023 21:40
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Новый рейтинг ФИФА — падение Украины, прорыв Аргентины
Позиция Украины в новом рейтинге изменилась
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

ФИФА обнародовал первый в 2023 году рейтинг национальных сборных. Согласно новым данным, Украина занимает 30-ю строчку среди всех команд планеты.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

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Показатель Украины

В сравнении с прошлым годом сборная Украины потеряла четыре позиции. Сейчас в активе "сине-желтых" 1530,04 балла — это 16 показатель среди европейских команд. Очевидно, что на место Украины в рейтинге повлияло, в том числе, и недавнее поражение от сборной Англии.

Сборная Украины проиграла Англии

Наши соперники в отборочном цикле на Евро-2024 расположились следующим образом: Англия — пятая, Италия — восьмая, Северная Македония — 65, Мальта — 172.

Прогресс Аргентины

Сборная Аргентины заняла первое место в новом рейтинге ФИФА впервые с 2017 года. "Альбиселесте" обошли Бразилию, которая потерпела поражение в товарищеском матче с Марокко и, как следствие, потеряла пальму первенства. На второй строчке расположилась сборная Франции.

Аргентина

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