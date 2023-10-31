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Новий скандал у "МЮ" — лідер команди відсвяткував поразку від "Сіті" у нічному клубі

31 жовтня 2023 10:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Новий скандал у "МЮ" — лідер команди відсвяткував поразку від "Сіті" у нічному клубі
Маркус Рашфорд під час матчу із "Манчестер Сіті". Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В Англії продовжують обговорювати поразку, яку "Манчестер Сіті" завдав "Манчестер Юнайтед" в рамках десятого туру Прем'єр-ліги. Результат матч обростає новими подробицями.

У центрі скандалу опинився лідер атак "МЮ" Маркус Рашфорд, повідомляє The Telegraph.

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Дербі Манчестера виявилося розчаруванням уболівальників "Юнайтед". Їхня команда непогано провела перший тайм, але після перерви футболісти "Сіті" домінували на полі. У підсумку підопічні Еріка Тен Хага програли з рахунком 0:3, а нідерландський тренер отримав на свою адресу тонну критики.

Скандал із Рашфордом

Проте увага преси та вболівальників поступово зміщується з персони наставника на форварда "МЮ" Маркуса Рашфорда. Невдовзі після фінального свистка футболіст уже відпочивав у нічному клубі у компанії друзів. Форвард вирішив відсвяткувати свій день народження, свято затягнулося практично до ранку.

Маркус Рашфорд
Маркус Рашфорд іде з поля. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Найцікавіше в цій історії те, що вже вранці наступного дня відбулося тренування "Манчестер Юнайтед". Маркус Рашфорд прибув на територію клубної бази без запізнень. Ніхто навіть не запідозрив, що футболіст провів ніч у клубі, а не вдома у ліжку. Але журналісти викрили гравця.

Як і для всього "МЮ", для Маркуса Рашфорда сезон 2023/2024 виходить невдалим. Він зіграв 13 поєдинків у всіх турнірах, забив один м'яч і зробив три результативні передачі.

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