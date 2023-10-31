Новий скандал у "МЮ" — лідер команди відсвяткував поразку від "Сіті" у нічному клубі
В Англії продовжують обговорювати поразку, яку "Манчестер Сіті" завдав "Манчестер Юнайтед" в рамках десятого туру Прем'єр-ліги. Результат матч обростає новими подробицями.
У центрі скандалу опинився лідер атак "МЮ" Маркус Рашфорд, повідомляє The Telegraph.
Дербі Манчестера виявилося розчаруванням уболівальників "Юнайтед". Їхня команда непогано провела перший тайм, але після перерви футболісти "Сіті" домінували на полі. У підсумку підопічні Еріка Тен Хага програли з рахунком 0:3, а нідерландський тренер отримав на свою адресу тонну критики.
Скандал із Рашфордом
Проте увага преси та вболівальників поступово зміщується з персони наставника на форварда "МЮ" Маркуса Рашфорда. Невдовзі після фінального свистка футболіст уже відпочивав у нічному клубі у компанії друзів. Форвард вирішив відсвяткувати свій день народження, свято затягнулося практично до ранку.
Найцікавіше в цій історії те, що вже вранці наступного дня відбулося тренування "Манчестер Юнайтед". Маркус Рашфорд прибув на територію клубної бази без запізнень. Ніхто навіть не запідозрив, що футболіст провів ніч у клубі, а не вдома у ліжку. Але журналісти викрили гравця.
Як і для всього "МЮ", для Маркуса Рашфорда сезон 2023/2024 виходить невдалим. Він зіграв 13 поєдинків у всіх турнірах, забив один м'яч і зробив три результативні передачі.
Нагадаємо, колишній форвард "Динамо" стає зіркою в чемпіонаті Польщі — про кого йдеться.
Неймар, Бекхем та інші зірки футболу по-різному відреагували на Золотий м'яч Мессі.
Мессі розповів, скільки ще гратиме у футбол.
Бекхем готує для Мессі вечірку на честь восьмого Золотого м'яча.
Мбаппе звернувся до Мессі після церемонії Золотого м'яча.
Мессі пророкує Холанду та Мбаппе наступні Золоті м’ячі.
Читайте Новини.LIVE!