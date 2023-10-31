Новый скандал в "МЮ" — лидер команды отпраздновал поражение от "Сити" в ночном клубе

Маркус Рашфорд во время матча с "Манчестер Сити". Фото: REUTERS/Molly Darlington

В Англии продолжают обсуждать разгромное поражение, который "Манчестер Сити" нанес "Манчестер Юнайтед" в рамках десятого тура Премьер-лиги. Результат матч обрастает новыми подробностями.

В центре скандала оказался лидер атак "МЮ" Маркус Рашфорд, сообщает The Telegraph.

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Дерби Манчестера оказалось разочарованием для болельщиков "Юнайтед". Их команда неплохо провела первый тайм, но после перерыва футболисты "Сити" доминировали на поле. В итоге подопечные Эрика Тен Хага проиграли со счетом 0:3, а нидерландский тренер получил в свой адрес тонну критики.

Скандал с Рашфордом

Однако внимание прессы и болельщиков постепенно смещается с персоны наставника на форварда "МЮ" Маркуса Рашфорда. Вскоре после финального свистка футболист уже отдыхал в ночном клубе в компании друзей. Форвард решил отметить свой день рождения, праздник затянулся практически до утра.

Маркус Рашфорд уходит с поля. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Самое интересное в этой истории то, что уже утром следующего дня состоялась тренировка "Манчестер Юнайтед". Маркус Рашфорд прибыл на территорию клубной базы без опозданий. Никто даже не заподозрил, что футболист провел ночь в клубе, а не дома в кровати. Но журналисты разоблачили игрока.

Как и для всего "МЮ", для Маркуса Рашфорда сезон 2023/2024 получается неудачным. Он сыграл 13 поединков во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

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