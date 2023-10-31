Новый скандал в "МЮ" — лидер команды отпраздновал поражение от "Сити" в ночном клубе
В Англии продолжают обсуждать разгромное поражение, который "Манчестер Сити" нанес "Манчестер Юнайтед" в рамках десятого тура Премьер-лиги. Результат матч обрастает новыми подробностями.
В центре скандала оказался лидер атак "МЮ" Маркус Рашфорд, сообщает The Telegraph.
Дерби Манчестера оказалось разочарованием для болельщиков "Юнайтед". Их команда неплохо провела первый тайм, но после перерыва футболисты "Сити" доминировали на поле. В итоге подопечные Эрика Тен Хага проиграли со счетом 0:3, а нидерландский тренер получил в свой адрес тонну критики.
Скандал с Рашфордом
Однако внимание прессы и болельщиков постепенно смещается с персоны наставника на форварда "МЮ" Маркуса Рашфорда. Вскоре после финального свистка футболист уже отдыхал в ночном клубе в компании друзей. Форвард решил отметить свой день рождения, праздник затянулся практически до утра.
Самое интересное в этой истории то, что уже утром следующего дня состоялась тренировка "Манчестер Юнайтед". Маркус Рашфорд прибыл на территорию клубной базы без опозданий. Никто даже не заподозрил, что футболист провел ночь в клубе, а не дома в кровати. Но журналисты разоблачили игрока.
Как и для всего "МЮ", для Маркуса Рашфорда сезон 2023/2024 получается неудачным. Он сыграл 13 поединков во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи.
Напомним, бывший форвард "Динамо" становится звездой в чемпионате Польши — о ком идет речь.
Неймар, Бекхэм и другие звезды футбола по-разному отреагировали на Золотой мяч Месси.
Месси рассказал, сколько еще будет играть в футбол.
Бекхэм готовит для Месси вечеринку в честь восьмого Золотого мяча.
Мбаппе обратился к Месси после церемонии Золотого мяча.
Месси предсказывает Холанду и Мбаппе следующие Золотые мячи.
Читайте Новини.LIVE!