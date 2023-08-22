Нурмагомедов розповів про поновлення спортивної кар'єри
Знаменитий боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов прокоментував чутки про можливе відновлення спортивної кар'єри. Боєць уникнув прямої відповіді на питання про те, чи збирається він повертатися в октагон.
Нурмагомедов розповів про те, в якій формі знаходиться в інтерв'ю PBD Podcast.
Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов провів відкриту зустріч із журналістами та вболівальниками у США. Боєць відверто відповів на запитання та нагадаємо, чому ухвалив рішення про завершення кар'єри.
Заява Нурмагомедова
Боєць нагадав про те, що йому лише 34 роки. Хабіб заявив, що відчуває в собі сили будь-якої миті відновити активну кар'єру. Він не сумнівається у своїй здатності здолати абсолютно будь-якого супротивника у світі.
"Я завершив кар'єру не тому, що постарів чи злякався когось. На той момент я втратив батька, і мені не хотілося продовжувати битися без нього. Уболівальники забувають про це. Але я все ще перебуваю в ідеальній формі", — заявив Хабіб Нурмагомедов.
Боєць дебютував на професійному рівні у 2008 році. Восени 2020 року Хабіб воював з американцем Джастіном Гетжі й переміг його за допомогою задушливого прийому. Після цього росіянин оголосив про завершення кар'єри. Загалом Нурмагомедов провів у UFC 13 поєдинків та переміг у кожному з них.
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