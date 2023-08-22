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Нурмагомедов розповів про поновлення спортивної кар'єри

22 серпня 2023 10:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Нурмагомедов розповів про поновлення спортивної кар'єри
Хабіб Нурмагомедов спілкується з уболівальниками. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов прокоментував чутки про можливе відновлення спортивної кар'єри. Боєць уникнув прямої відповіді на питання про те, чи збирається він повертатися в октагон.

Нурмагомедов розповів про те, в якій формі знаходиться в інтерв'ю PBD Podcast.

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Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов провів відкриту зустріч із журналістами та вболівальниками у США. Боєць відверто відповів на запитання та нагадаємо, чому ухвалив рішення про завершення кар'єри.

Заява Нурмагомедова

Боєць нагадав про те, що йому лише 34 роки. Хабіб заявив, що відчуває в собі сили будь-якої миті відновити активну кар'єру. Він не сумнівається у своїй здатності здолати абсолютно будь-якого супротивника у світі.

"Я завершив кар'єру не тому, що постарів чи злякався когось. На той момент я втратив батька, і мені не хотілося продовжувати битися без нього. Уболівальники забувають про це. Але я все ще перебуваю в ідеальній формі", — заявив Хабіб Нурмагомедов. 

Хабіб Нурмагомедов
Хабіб Нурмагомедов відповідає на запитання. Скриншот YouTube

Боєць дебютував на професійному рівні у 2008 році. Восени 2020 року Хабіб воював з американцем Джастіном Гетжі й переміг його за допомогою задушливого прийому. Після цього росіянин оголосив про завершення кар'єри. Загалом Нурмагомедов провів у UFC 13 поєдинків та переміг у кожному з них.

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