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Нурмагомедов рассказал о возобновлении спортивной карьеры

22 августа 2023 10:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Нурмагомедов рассказал о возобновлении спортивной карьеры
Хабиб Нурмагомедов общается с болельщиками. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи о возможном возобновлении спортивной карьеры. Боец ушел от прямого ответа на вопрос о том, собирается ли он возвращаться в октагон.

Нурмагомедов рассказал о том, в какой форме находится, в интервью PBD Podcast

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел открытую встречу с журналистами и болельщиками в США. Боец откровенно ответил на вопросы и напомним, почему принял решение о завершении карьеры. 

Заявление Нурмагомедова

Боец напомнил о том, что ему всего 34 года. Хабиб заявил, что чувствует в себе силы в любой момент возобновить активную карьеру. Он не сомневается в своей способности одолеть абсолютно любого противника в мире. 

"Я завершил карьеру не потому, что постарел или испугался кого-то. В тот момент я потерял отца, и мне не хотелось продолжать драться без него. Болельщики забывают об этом. Но я все еще нахожусь в идеальной форме", — заявил Хабиб Нурмагомедов. 

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Боец дебютировал на профессиональном уровне в 2008 году. Осенью 2020 года Хабиб сразился с американцем Джастином Гэтжи и победил его с помощью удушающего приема. После этого россиянин объявил о завершении карьеры. В общей сложности Нурмагомедов провел в UFC 13 поединков и победил в каждом из них.

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